Иран объявил о победе над Израилем — в СНБО прокомментировали (видео)

В Тегеране празднуют так называемое окончание войны

Реклама

Иран объявил о победе над Израилем. И 24 июня иранцы массово выходят на празднование так называемой победы. Видео мероприятий распространяют в медиа и пабликах. В то же время в Украине уже прокомментировали празднование в Иране.

Об этом сообщает ряд СМИ, а также ClashReport.

«Весь мир наблюдал за тем, как велик Иран и его единственный народ», — сказал президент Ирана Масуд Пезешкиян.

Реклама

Дата публикации 21:37, 24.06.25 Количество просмотров 26 Иран объявил о победе над Израилем - СМИ

Он также заявил, что Израиль понес большие потери.

«Враг понес тяжелые потери, несмотря на суровую цензуру относительно его потерь и жертв», — говорится в заявлении Пезешкиана, которого цитирует ClashReport.

Между тем, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко уже прокомментировал празднование победы в Иране.

«Иран объявил победу над Израилем. Смешно», — написал он вечером 24 июня.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал как можно быстрее успокоить ситуацию вокруг Ирана. Он отказывается от смены режима в этой стране.

Ранее, в ночь на 22 июня Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам в Иране — в Фордо, Натанге и Исфахане. По его словам, цель ударов — уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу.

Читайте также