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Иран объявил о победе над Израилем — в СНБО прокомментировали (видео)
Жители Тегерана празднуют так называемое окончание войны.
Иран объявил о победе над Израилем. И 24 июня иранцы массово выходят на празднование так называемой победы. Видео мероприятий распространяют в медиа и пабликах. В то же время в Украине уже прокомментировали празднование в Иране.
Об этом сообщает ряд СМИ, а также ClashReport.
«Весь мир наблюдал за тем, как велик Иран и его единственный народ», — сказал президент Ирана Масуд Пезешкиян.
Он также заявил, что Израиль понес большие потери.
«Враг понес тяжелые потери, несмотря на суровую цензуру относительно его потерь и жертв», — говорится в заявлении Пезешкиана, которого цитирует ClashReport.
Между тем, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко уже прокомментировал празднование победы в Иране.
«Иран объявил победу над Израилем. Смешно», — написал он вечером 24 июня.
Напомним, президент США Дональд Трамп призвал как можно быстрее успокоить ситуацию вокруг Ирана. Он отказывается от смены режима в этой стране.
Ранее, в ночь на 22 июня Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам в Иране — в Фордо, Натанге и Исфахане. По его словам, цель ударов — уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу.
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