Трампа заставляют встретиться с Зеленским — аналитик

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Планируемая встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО стала результатом давления со стороны европейских союзников.

Такое мнение высказал глава аналитико-адвокационной организации Центр совместных действий, политик, общественный деятель, бывший вице-премьер-министр Украины по евроинтеграции Олег Рыбачук в эфире «Киев 24».

Причины смены позиции Трампа

По словам эксперта, сначала президент Трамп пытался избежать встречи с Зеленским, как это, возможно, было на саммите G7. Однако, как отметил эксперт, американская команда, вероятно, "проиграла несколько таких баталий с организаторами "Большой Семки", а затем с НАТО", поскольку и G7, и большинство стран Альянса настаивали на обсуждении вопроса Украины.

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Рыбачук подчеркнул, что европейские члены НАТО отстояли приглашение Зеленского на саммит, несмотря на попытки Белого дома вообще его не приглашать. Даже приглашение на ужин от принимающего саммит короля Нидерландов стало фактором, исключившим избежание встречи.

Политик считает, что Трамп «очень тонко почувствовал» позицию Генерального секретаря НАТО и большинства стран Альянса. Для действующего президента США было бы «очень странной, слабой, пророческой позицией» просто встать из-за стола и уйти во избежание встречи с Зеленским.

Важность встречи для Украины

Олег Рыбачук отметил важность этой встречи, поскольку решения, принятые на саммите НАТО, касаются не только обороны Украины, но и финансирования ее оборонного бюджета через НАТО. Он отметил, что европейцы приняли решение о том, что помощь Украине будет засчитываться как вклад в оборону стран-членов НАТО. Это означает, что Украина фактически получает финансирование своего оборонного бюджета, как часть оборонного бюджета Европы.

«Зеленской это наше самое большое дипломатическое "ядерное оружие" сейчас, и поэтому для нас важна эта встреча», — подытожил Рыбачук, подчеркивая стратегическую ценность присутствия украинского президента на таких площадках.

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Напомним, Трамп подтвердил, что «вероятно» встретится с Зеленским и цинично заявил, что спросит у него, «как дела».