Политика во время войны: стоит ли ожидать отставки Шмыгаля и правительства

Здание, где расположено правительство Украины

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В начале июня в политических кругах Украины активизировались разговоры об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также о замене всего правительства.

О замене Шмыгаля речь идет не в первый раз. Однако эксперты подчеркивают, что в условиях военного положения переформатирования правительства задача непростая, и окончательное решение зависит от президента Украины и определенных юридических нюансов.

Следует ли ожидать замены премьер-министра в ближайшем будущем, разбирался ТСН.ua.

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Три причины отставки Шмыгаля

Нардеп Ярослав Железняк 16 июня сообщал, что офис президента в ближайшее время планирует отставку премьер-министра и всего правительства.

«ОП снова планирует отставку Премьера и замену всего правительства. Есть у власти традиция „каждое лето увольнять Шмыгаля“, — заявлял тогда нардеп.

Тогда он отметил, что существует несколько источников, которые могут подтвердить серьезность намерений власти.

Кроме того, он напомнил, что ежегодно с 2020 по 2024 были попытки уволить премьера — министры менялись, а он нет. Но теперь, по утверждению Железняка, Шмыгаля точно уволят.

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Нардеп также назвал три причины возможного увольнения Шмыгаля:

потеря поддержки среди парламентариев;

провалы в экономическо-бюджетной сфере;

необходимость демонстрировать обновление власти на фоне отсутствия выборов

В свою очередь депутат Дмитрий Разумков также заявил о намерении инициировать отставку Кабмина, подчеркивая, что Шмигаль должен был самостоятельно уйти в отставку для экономии времени на подготовку документов.

На своей странице в Facebook он заявил, что Кабинет Министров провалил абсолютно все направления своей деятельности и обвинил действующий состав в непрофессионализме. Депутат призвал парламентариев к объединению ради этой инициативы.

Также он отметил, что Шмыгаля должен самостоятельно уйти в отставку, если у него «осталась хоть капля совести».

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Более того, Верховная Рада может созвать внеочередную сессию в июле для смены правительства. По словам нардепа Гончаренко, депутатам «Слуги народа» уже поступило сообщение о подготовке к сессии.

Кто может стать новым премьер-министром

Вероятной кандидатурой на должность, по мнению Железняка, является первый вице-премьер-министр — министер экономики Юлия Свириденко.

«Все остальные, включая Кулебу, сошли с забега за премьерское кресло», — отметил Железняк.

Такое же мнение высказал и Гончаренко, который отметил, что созыв внеочередной сессии Верховной Рады связан с Конференцией по восстановлению Украины (10–11 июля, Рим), где Украину должен возглавить действующий премьер Шмигаль. Однако, вероятно, его сменит Юлия Свириденко, которая и поедет на саммит.

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«Вероятнее всего, что новым премьером станет Юлия Свириденко. И уже она поедет на конференцию в Риме», — отмечает нардеп.

Юлия Свириденко с 4 ноября 2021 года занимает должность Первой вице-премьер-министра — Министерства экономики Украины.

Ранее она была заместителем Руководителя Офиса Президента Украины (с декабря 2020 по ноябрь 2021), а также работала первым заместителем Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2020).

В 2018 году исполняла обязанности главы Черниговской областной государственной администрации.

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Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 21 июня заявил, что не принимал решения о замене премьера и не обсуждал этот вопрос со Шмигалем.

Зеленский подчеркнул, что если бы такое решение было, он бы сначала уведомил самого Шмыгаля, а не журналистов.

«Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было. Я действительно его уважаю. Особенно за эти годы полномасштабной войны. Безусловно, и за тот опыт, и просто по-человечески», — заявили президент.

Или реалистичные планы по отставке Правительства

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Владимир Крейденко отметил, что отставка Шмыгаля не является реалистичной. Он объяснил, что для устранения Шмыгаля необходима поддержка 226 депутатов, которой нет ни у оппозиции, ни у группы Разумкова.

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Кроме того, действующее законодательство (речь о статье 10 закона «О правовом режиме военного положения» — Ред.) запрещает изменения в составе Кабмина, смену президента или парламента во время военного положения.

Нардеп подчеркнул, что отставка премьера автоматически влечет роспуск всего правительства, что противоречит нормам о правовом режиме военного положения.

Однако Железняк в свою очередь заявил, что подаст законодательную инициативу, чтобы решить этот вопрос, «и параллельно еще усовершенствовать процедуру голосования и обсуждения нового состава Правительства».

Что известно о Денисе Шмыгале как премьер-министре Украины

Денис Шмигаль занимает должность премьер-министра с 4 марта 2020 года. Ни один премьер-министр в истории Украины не оставался в своей должности так долго.

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Среди его предшественников лидерами является Николай Азаров, занимавший должность почти четыре года, и Владимир Гройсман, который был премьер-министром три года и четыре месяца.

В период пандемии COVID-19 Шмигаль координировал борьбу с распространением вируса, но его действия вызвали противоречивые оценки. В частности, его обвиняли в неудачной организации прививок и хаотических карантинных ограничениях, которые, по мнению критиков, наносили ущерб бизнесу из-за отсутствия четкой стратегии.

После начала российской агрессии Шмигаль возглавил работу Кабмина в условиях военного положения. Под его руководством правительство обеспечило Украину критически важной международной поддержкой.

Шмигаль сыграл важную роль в запуске земельной реформы, позволившей легализовать рынок земли в Украине.

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Кроме того, он активно способствовал развитию предпринимательства через такие инициативы, как:

программа по созданию рабочих мест «еРабота»,

доступно кредитование для бизнеса по программе «5-7-9%».

В январе 2024 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило административный протокол в отношении Шмыгаля.

Тогда его обвиняли в незаконном разглашении информации о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей. Однако спикер Шмыгаля Ольга Курышко отрицала информацию, обнародовавшую НАПК, и назвала ее манипулятивной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, передаст ли свои полномочия другому лидеру.

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