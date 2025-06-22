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Зеленский подписал указ о новых санкциях — кто попал под удар
Всего в новый список санкций попали 13 человек и 8 компаний. Президент также анонсировал следующие санкционные решения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых санкциях против людей и компаний, ведущих бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности, в Крыму.
Соответствующее заявление опубликовано в Телеграм президента.
«И это сегодня только начало большей работы по санкциям против подобных лиц. Есть информация от специальных служб — будем реагировать принципиально. В скором времени будут следующие санкционные решения», — отметил президент.
Он добавил, что Украина работает над тем, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров.
Под санкции, в частности, попал бывший народный депутат Украины Артем Дмитрук, выехавший в августе 2024 года из Украины, после чего его объявили в розыск.
Также в новый список попал экс-депутат Александр Онищенко, которому в апреле прошлого года заочно вынесли приговор по делу о присвоении 740 миллионов гривен из-за «Укргаздобычи».
Кроме того, санкции ввели против украинского продюсера и президента кинокомпании Star Media Владислава Ряшина.
В новый список санкций попали 13 человек и 8 компаний, из которых 6 зарегистрированы на Кипре, а еще 2 — в России.
Напомним, Зеленский подписал указ №415/2025, которым утвердил санкции СНБО против 56 физических и 55 юридических лиц, причастных к угрозе национальной безопасности.