ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
692
Время на прочтение
1 мин

Зеленский подписал указ о новых санкциях — кто попал под удар

Всего в новый список санкций попали 13 человек и 8 компаний. Президент также анонсировал следующие санкционные решения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых санкциях против людей и компаний, ведущих бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности, в Крыму.

Соответствующее заявление опубликовано в Телеграм президента.

«И это сегодня только начало большей работы по санкциям против подобных лиц. Есть информация от специальных служб — будем реагировать принципиально. В скором времени будут следующие санкционные решения», — отметил президент.

Он добавил, что Украина работает над тем, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров.

Под санкции, в частности, попал бывший народный депутат Украины Артем Дмитрук, выехавший в августе 2024 года из Украины, после чего его объявили в розыск.

Также в новый список попал экс-депутат Александр Онищенко, которому в апреле прошлого года заочно вынесли приговор по делу о присвоении 740 миллионов гривен из-за «Укргаздобычи».

Кроме того, санкции ввели против украинского продюсера и президента кинокомпании Star Media Владислава Ряшина.

В новый список санкций попали 13 человек и 8 компаний, из которых 6 зарегистрированы на Кипре, а еще 2 — в России.

Напомним, Зеленский подписал указ №415/2025, которым утвердил санкции СНБО против 56 физических и 55 юридических лиц, причастных к угрозе национальной безопасности.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie