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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський підписав указ щодо нових санкцій — хто потрапив під удар

Загалом до нового списку санкцій потрапили 13 людей та 8 компаній. Президент також анонсував наступні санкційні рішення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив про нові санкції проти людей і компаній, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму.

Відповідна заява опублікована у Телеграм президента.

«І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб — реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення», — зазначив президент.

Він додав, що Україна працює над тим, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів.

Під санкції, зокрема, потрапив колишній народний депутат України Артем Дмитрук, який у серпні 2024 року виїхав з України, після чого його оголосили в розшук.

Також до нового списку потрапив ексдепутат Олександр Онищенко, якому у квітні минулого року заочно винесли вирок у справі про привласнення 740 мільйонів гривень через «Укргазвидобування».

Крім того, санкції запровадили проти українського продюсера та президента кінокомпанії Star Media Владислава Ряшина.

Загалом до нового списку санкцій потрапили 13 людей та 8 компаній, з яких 6 зареєстровані на Кіпрі, а ще 2 — у Росії.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ №415/2025, яким затвердив санкції РНБО проти 56 фізичних і 55 юридичних осіб, причетних до загрози національній безпеці.

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