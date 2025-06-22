Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський заявив про нові санкції проти людей і компаній, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму.

Відповідна заява опублікована у Телеграм президента.

«І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб — реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення», — зазначив президент.

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Він додав, що Україна працює над тим, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів.

Під санкції, зокрема, потрапив колишній народний депутат України Артем Дмитрук, який у серпні 2024 року виїхав з України, після чого його оголосили в розшук.

Також до нового списку потрапив ексдепутат Олександр Онищенко, якому у квітні минулого року заочно винесли вирок у справі про привласнення 740 мільйонів гривень через «Укргазвидобування».

Крім того, санкції запровадили проти українського продюсера та президента кінокомпанії Star Media Владислава Ряшина.

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Загалом до нового списку санкцій потрапили 13 людей та 8 компаній, з яких 6 зареєстровані на Кіпрі, а ще 2 — у Росії.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ №415/2025, яким затвердив санкції РНБО проти 56 фізичних і 55 юридичних осіб, причетних до загрози національній безпеці.