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- Війна
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Дрони ГУР знищили ешелон із пальним для армії РФ
Українські воїни 22 червня 2025 року завдали чергового точного удару по логістиці ворога.
На тимчасово окупованій території Запорізької області спецпідрозділ ГУР МО України «Кабул 9» у взаємодії з ОСУВ «Хортиця», ОТУ «Запоріжжя», підрозділом «Альфа» та групою Держспецзв’язку «Next» знищили залізничний склад російських окупантів.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України у Telegram.
Ціллю атаки стали цистерни з пальним, що прямували на забезпечення російських підрозділів. Удар дронів стався на ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ. В результаті — масштабна пожежа, чорний дим від якої був видимий за кілька кілометрів.
За даними розвідки, в цистернах транспортували солярку та інші паливно-мастильні матеріали.
В ГУР наголосили: збройна боротьба з окупаційною армією триває, а логістика ворога й надалі буде під вогневим контролем.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що раніше Повітряні сили ЗСУ показали відео удару винищувача МіГ-29 по пункту управління операторів БпЛА противника та ворожому складу боєприпасів та пально-мастильних матеріалів на окупованій території Запорізької області.