Дрони ГУР знищили ешелон із пальним для армії РФ

Дим від пожежі / © Pixabay

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На тимчасово окупованій території Запорізької області спецпідрозділ ГУР МО України «Кабул 9» у взаємодії з ОСУВ «Хортиця», ОТУ «Запоріжжя», підрозділом «Альфа» та групою Держспецзв’язку «Next» знищили залізничний склад російських окупантів.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України у Telegram.

Ціллю атаки стали цистерни з пальним, що прямували на забезпечення російських підрозділів. Удар дронів стався на ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ. В результаті — масштабна пожежа, чорний дим від якої був видимий за кілька кілометрів.

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За даними розвідки, в цистернах транспортували солярку та інші паливно-мастильні матеріали.

© ГУР Міноборони

В ГУР наголосили: збройна боротьба з окупаційною армією триває, а логістика ворога й надалі буде під вогневим контролем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що раніше Повітряні сили ЗСУ показали відео удару винищувача МіГ-29 по пункту управління операторів БпЛА противника та ворожому складу боєприпасів та пально-мастильних матеріалів на окупованій території Запорізької області.