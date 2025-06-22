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Дроны ГУР уничтожили эшелон с горючим для армии РФ
Украинские воины 22 июня 2025 года нанесли очередной точный удар по логистике врага.
На временно оккупированной территории Запорожской области спецподразделение ГУР МО Украины «Кабул 9» во взаимодействии с ОСУВ «Хортица», ОТУ «Запорожье», подразделением «Альфа» и группой Госспецсвязи «Next» уничтожили железнодорожный состав российских оккупантов.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины в Telegram.
Целью атаки стали цистерны с горючим, направлявшиеся на обеспечение российских подразделений. Удар дронов произошел на участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск. В результате — масштабный пожар, черный дым от которого был виден за несколько километров.
По данным разведки, в цистернах транспортировали солярку и другие горюче-смазочные материалы.
В ГУР отметили: вооруженная борьба с оккупационной армией продолжается, а логистика врага и в дальнейшем будет под огневым контролем.
Напомним, ранее мы писали о том, что ранее Воздушные силы ВСУ показали видео удара истребителя МиГ-29 по пункту управления операторов БпЛА противника и вражескому складу боеприпасов и горюче-смазочных материалов на оккупированной территории Запорожской области.