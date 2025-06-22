Дроны ГУР уничтожили эшелон с горючим для армии РФ

Дым от пожара / © Pixabay

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На временно оккупированной территории Запорожской области спецподразделение ГУР МО Украины «Кабул 9» во взаимодействии с ОСУВ «Хортица», ОТУ «Запорожье», подразделением «Альфа» и группой Госспецсвязи «Next» уничтожили железнодорожный состав российских оккупантов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины в Telegram.

Целью атаки стали цистерны с горючим, направлявшиеся на обеспечение российских подразделений. Удар дронов произошел на участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск. В результате — масштабный пожар, черный дым от которого был виден за несколько километров.

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По данным разведки, в цистернах транспортировали солярку и другие горюче-смазочные материалы.

© ГУР Минобороны

В ГУР отметили: вооруженная борьба с оккупационной армией продолжается, а логистика врага и в дальнейшем будет под огневым контролем.

Напомним, ранее мы писали о том, что ранее Воздушные силы ВСУ показали видео удара истребителя МиГ-29 по пункту управления операторов БпЛА противника и вражескому складу боеприпасов и горюче-смазочных материалов на оккупированной территории Запорожской области.