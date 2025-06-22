Глава МИД Ирана срочно едет к Путину после атак США

Аббас Арагчи / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправится 22 июня в Москву для встречи президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Стамбуле, пишет Associated Press.

Арагчи отметил, что у Ирана и России есть стратегическое партнерство и «всегда консультируются друг с другом и координируют позиции».

Реклама

Глава МИД Ирана также заявил, что хотя «дверь для дипломатии» всегда должна быть открыта, «сейчас это не так». По его словам, не осталось «ни одной красной линии», которую США не пересекли бы.

Он добавил, что США несут полную ответственность за последствия ударов по ядерным объектам.

Между тем, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси созвал внеочередное заседание Совета директоров из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, США нанесли массированный авиаудар по ключевым ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении всего ядерного потенциала Ирана.

Реклама

Однако в МИДе Ирана заявили лишь о повреждении объектов.

Также Тегеран осудил действия США как удар «по мирным ядерным объектам». В Иране также подчеркнули, что Исламская Республика решительно настроена защищать свою территорию.

По словам двух представителей оборонного ведомства и высокопоставленного чиновника Белого дома, администрация Трампа готовится к возможному возмездию со стороны Ирана в течение следующих 48 часов. Пока неясно, возмездие будет направлено на зарубежные или внутренние объекты или на те и другие.