Магічні ритуали на кожен день: 23–29 червня

Місяць / © Credits

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Втім, нічого позамежного в них, найімовірніше, немає, вони — вплив на нас сил природи та нашої власної підсвідомості, яка часто дає дуже слушні поради і своєчасні підказки, які допомагають упоратися з будь-якими життєвими обставинами. Які ритуали астрологи радять проводити нам у цей час — від 23 до 29 червня?

Понеділок 23 червня

Ритуал дня — «Клубок проблем». Для цього подумки треба взяти в руки клубок, бажано, щоб він був не тугий, а пухкий. Його треба почати розмотувати, опускаючи кінець нитки в уявний глибокий колодязь. При цьому необхідно згадувати події, що призвели до нинішньої — неохайної ситуації, але — у зворотному порядку. Коли клубок розмотається до кінця, потрібно подивитися, що стало його основою — іноді це невеликий кусок паперу, який знову ж таки в в уяві — необхідно спалити. Найімовірніше, після цього можна буде відчути моральне полегшення, а заразом зрозуміти, в чому причина проблем та як із них вийти без втрат.

Вівторок 24 червня

Духовна практика цього дня полягає в необхідності радіти, незважаючи ні на що, навіть якщо доведеться робити це силоміць. Астрологи застерігають нас від зневіри, яка суперечитиме задумам вищих щодо кожного з нас. Вважається, що вони нікому не дають випробувань не до снаги, а, отже, треба не ображатися чи злитися, а сприймати все, як належне, і знаходити приводи для радості.

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Середа 25 червня

Ритуал нинішньої місячної доби дозволяє створити у своїй уяві небесний «зліпок» майбутньої події, який незабаром стане реальністю. Для цього потрібно візуалізувати бажане у всіх тонкощах і нюяасах, уявити собі, що все це з нами вже сталося, а потім «відпустити» у Всесвіт і більше до цієї мрії не повертатися — доти, доки вона не здійсниться.

Четвер 26 червня

Астрологи радять провести цього дня ритуал «Шкідливо — корисно». Для цього потрібно лягти, заспокоїтися, покласти долоню на область шлунка і почати ставити запитання щодо того, що для нас корисно, а що ні. У першому випадку організм залишиться спокійним, у другому — відреагує спазмом.

П’ятниця 27 червня

Можна на астральному рівні позбавлятися негативних емоцій — образи, зла, роздратування, невдоволення. Для цього необхідно зосередитися на своєму організмі та усвідомити, в якій його частині виникають спазми — вони є джерелом емоцій. Спостерігаючи за їх зародженням, можна розслабити саме цей орган і таким чином позбутися їх.

Субота 28 червня

Ритуал нинішнього дня — спів або читання молитов уголос. Якщо слова проспівати або сказати, вони набувають величезної сили і можуть змінити життя людини, тому дуже важливо з обережністю поставитися до того, що співатимеш — молитва в будь-якому разі позитивно вплине.

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Неділя 29 червня

День, коли на магічному рівні потрібно працювати з їжею. Перш ніж поїсти, потрібно зробити хвилинну паузу, щоб дати собі установку: харчування має бути використане лише для підтримки на належному рівні нашого фізичного тіла. Це дозволить «не робити з їжі культ», тобто дасть можливість позбутися емоційного прив’язування і залежності від неї.