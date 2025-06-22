МАГАТЕ скликає термінове засідання через ситуацію в Ірані

Рафаель Гроссі / © Associated Press

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Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі скликав позачергове засідання Ради директорів через ситуацію на Близькому Сході.

Про це Гроссі написав у соціальній мережі Х.

«З огляду на надзвичайну ситуацію в Ірані, я скликаю екстрене засідання Ради керівників МАГАТЕ на 23 червня», — йдеться в його дописі.

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Водночас у МАГАТЕ повідомили, що після атак США на три ядерні об’єкти в Ірані, підвищення рівня радіації за межами об’єктів не зафіксували.

Нагадаємо, США завдали масованого авіаудару по ключових ядерних об’єктах Ірану. Президент США Дональд Трамп повідомив про знищення всього ядерного потенціалу Ірану.

«Іран має зараз укласти мир. Якщо вони цього не зроблять, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і їх буде набагато легше здійснити. Або настане мир, або Іран спіткає трагедія, набагато серйозніша, ніж ми спостерігали за останні вісім днів», — сказав американський президент.

Однак у МЗС Ірану заявили лише про пошкодження об’єктів.

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Також Тегеран засудив дії США як удар «по мирних ядерних об’єктах». В Ірані також підкреслили, що Ісламська Республіка рішуче налаштована захищати свою територію.

За словами двох представників оборонного відомства і високопоставленого чиновника Білого дому, адміністрація Трампа готується до можливої відплати з боку Ірану впродовж наступних 48 годин. Поки незрозуміло, відплата буде спрямована на закордонні чи внутрішні об’єкти, чи на ті та інші.

Тим часом Ємен офіційно заявив про вступ у війну на Близькому Сході.