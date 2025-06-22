ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині — DeepState

ЗСУ звільнили Андріївку

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ЗСУ пішли у контрнаступ на Сумщині. Українські бійці звільнили Андріївку.

Про це повідомляє DeepState.

Як зазначається, 225 ОШП після тривалих боїв та заходів із зачистки російських військ у селі, зумів взяти під контроль село.

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“Цими діями вдалося, по-перше, відволікти сили з інших сіл, адже ворог вгризся в Андріївку. По-друге, зупинити подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка”, — пояснили осінтери.

Додається, що 225 ОШП залишається одним з небагатьох підрозділів, які здатні виконувати успішні наступальні дії.

“При цьому, хто розуміє реалії, то знає, що втрати 225 значно менші.На закріплення у село завели БТГр 110 ОМБр, про що бригада нещодавно писала”, — уточнили у DeepState.

Раніше йшлося про те, що у прикордонні Сумської області знизилася інтенсивність штурмів російських військ. Причина — значне виснаження сил та засобів ворога, а не зміна тактики.

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Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко підкреслив, що літній наступ 2025 року є продовженням операцій, розпочатих у 2024-му. Цьогоріч окупанти розгорнули бойові дії на тих напрямках, де торік наступальних дій не планували.

«У росіян щодо наступу 2024 року у 2025 нічого не змінилося. Ті ж малі групи, лобові атаки, спроби масштабувати удари по цивільному населенню України. Можливо, вони збільшили масштаб підходу до геноцидних ударів по українських тилових містах саме безпілотниками саме з прицільною установкою на удари по цивільних об’єктах, людях», — додав Тимочко.