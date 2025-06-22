ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
953
Час на прочитання
2 хв

ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині — DeepState

Українська армія розпочала контрнаступальні дії в Сумській області.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ЗСУ звільнили Андріївку

ЗСУ звільнили Андріївку

ЗСУ пішли у контрнаступ на Сумщині. Українські бійці звільнили Андріївку.

Про це повідомляє DeepState.

Як зазначається, 225 ОШП після тривалих боїв та заходів із зачистки російських військ у селі, зумів взяти під контроль село.

“Цими діями вдалося, по-перше, відволікти сили з інших сіл, адже ворог вгризся в Андріївку. По-друге, зупинити подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка”, — пояснили осінтери.

Додається, що 225 ОШП залишається одним з небагатьох підрозділів, які здатні виконувати успішні наступальні дії.

“При цьому, хто розуміє реалії, то знає, що втрати 225 значно менші.На закріплення у село завели БТГр 110 ОМБр, про що бригада нещодавно писала”, — уточнили у DeepState.

Раніше йшлося про те, що у прикордонні Сумської області знизилася інтенсивність штурмів російських військ. Причина — значне виснаження сил та засобів ворога, а не зміна тактики.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко підкреслив, що літній наступ 2025 року є продовженням операцій, розпочатих у 2024-му. Цьогоріч окупанти розгорнули бойові дії на тих напрямках, де торік наступальних дій не планували.

«У росіян щодо наступу 2024 року у 2025 нічого не змінилося. Ті ж малі групи, лобові атаки, спроби масштабувати удари по цивільному населенню України. Можливо, вони збільшили масштаб підходу до геноцидних ударів по українських тилових містах саме безпілотниками саме з прицільною установкою на удари по цивільних об’єктах, людях», — додав Тимочко.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie