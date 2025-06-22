ВСУ освободили Андреевку в Сумской области — DeepState

ВСУ освободили Андреевку

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ВСУ пошли в контрнаступление в Сумской области. Украинские бойцы уволили Андреевку.

Об этом сообщает DeepState.

Как отмечается, 225 ОШП после длительных боев и мер по зачистке российских войск в селе сумел взять под контроль село.

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"Этими действиями удалось, во-первых, отвлечь силы из других сел, ведь враг вгрызся в Андреевку. Во-вторых, остановить дальнейшее продвижение в важные населенные пункты Хотинь и Писаревка", - пояснили осинтеры.

Добавляется, что 225 ОШП остается одним из немногих подразделений, способных выполнять успешные наступательные действия.

"При этом, кто понимает реалии, знает, что потери 225 значительно меньше. На закрепление в село завели БТГр 110 ОМБр, о чем бригада недавно писала", - уточнили в DeepState.

Ранее речь шла о том, что в приграничье Сумской области снизилась интенсивность штурмов российских войск. Причина – значительное истощение сил и средств врага, а не изменение тактики.

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Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко подчеркнул, что летнее наступление 2025 года является продолжением операций, начатых в 2024 году. В этом году оккупанты развернули боевые действия на тех направлениях, где в прошлом году наступательных действий не планировали.

«У россиян относительно наступления 2024 года в 2025 году ничего не изменилось. Те же малые группы, лобовые атаки, попытки масштабировать удары по гражданскому населению Украины.