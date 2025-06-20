Зеленский ударил санкциями по 111 причастных к производству дронов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 111 человек — 56 физических и 55 юридических, причастных к производству и поставке российских беспилотников.

Об этом свидетельствует указ №415 на официальном сайте президента.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июня 2025 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“ (прилагается)», — говорится в тексте указа Зеленского.

Реклама

Так, под новые санкции попали компании, связанные с российскими дронами «Герань», «Орлан-10», «SuperCam», FPV-дронами и «Алабуга Машинери», а также поставщики компонентов для компании «Кронштадт».

Эти ограничения касаются и фигурантов схем обхода международных санкций, в частности в отношении товаров двойного назначения. Среди подсанкционных — субъекты из России, Китая и Беларуси. Речь идет о белорусском предприятии «Завод точной электромеханики» и шести китайских команиях: «Шаньдун Синьилю Интернешнл Трейд», «Шеньчжень Фулинь Те Трейдинг», «Элайн Трейдинг» (Гонконг), «Мэй Синь Электроник» (Гонконг), «Хадсунд Интернешнл Текнолоджи Лимитед» (Гонконг), «Хайтера Комьюникейшнз Лимитед» (Гонконг).

В приложении к указу говорится, что санкции предусматривают блокирование активов, лишение государственных наград, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Реклама

Напомним, в конце мая Зеленский заявил о подготовке новых санкций, которые будут касаться граждан РФ и связанных с ней структур, работающих на войну против Украины. Речь идет, в частности, о финансистах, пропагандистах и мафии.

К слову, после завершения саммита G7 правительство Канады сообщило о введении санкций в отношении российских физических и юридических лиц, судов «теневого флота». В частности, под санкции попала экс-жена президента РФ Людмила Путина.