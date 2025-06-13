В ЕС объяснили, когда могут смягчить санкции против РФ

ЕС / © unsplash.com

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Европейский Союз не будет снимать санкции с России до достижения устойчивого мира в Украине и гарантий безопасности.

Об этом заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, пишет Радио Свобода.

По его словам, даже обсуждение смягчения санкций возможно только после того, как полностью исчезнет угроза повторного нападения РФ.

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«Мы не собираемся делать это заранее — без урегулирования, гарантирующего будущую безопасность, суверенитет и свободу Украины», — подчеркнул О’Салливан в комментарии для Радио Свобода.

По словам чиновника, Москва пытается вернуть свои банки в систему SWIFT, в частности «Россельхозбанк». Но ЕС эти запросы игнорирует.

Также О’Салливан отметил, что РФ не потеряла полностью доступ к компонентам для вооружения, однако переплачивает за них в шесть раз больше, чем до начала вторжения, прибегая к схемам через третьи страны.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что его правительство не поддержит никакие санкции Европейского Союза против России, если они будут противоречить национальным интересам страны.

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«Я никогда не проголосую за санкции, наносящие вред Словакии», — заявил он. По словам Фицо, Братислава стремится оставаться конструктивным членом ЕС, однако приоритетом остается защита собственных интересов.

Он также отметил, что недавно принятая парламентом резолюция является «мощным политическим сигналом» в этом направлении.