Летнее солнцестояние 2025: неожиданные факты о самом длинном дне в году

Летнее солнцестояние 2025 года наступит в субботу, 21 июня / © Associated Press

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21 июня наступает летнее солнцестояние — момент, когда Северное полушарие встречает самый длинный световой день и самую короткую ночь в году. Однако за этим, казалось бы, простым астрономическим явлением скрыты удивительные факты, а сама дата оказывается гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд.

Об этом пишет Universe Magazine.

Летнее солнцестояние — это астрономическое событие, во время которого Солнце достигает своей высочайшей точки над экватором, находясь прямо над Тропиком Рака. Эта параллель, расположенная на широте 23°26′15″, является единственной, где Солнце бывает в зените только раз в год. Интересно, что из-за смещения земной оси эта точка, несмотря на свое название, уже не имеет отношения к созвездию Рака. С 1988 года она расположена в созвездии Тельца. Именно благодаря максимальному наклону Северного полюса к Солнцу в этот день мы наблюдаем самый продолжительный световой период.

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Хотя большинство людей ассоциирует летнее солнцестояние с 21 июня, дата этого явления может варьироваться с 20 по 22 июня, что зависит от часового пояса. К примеру, в Украине в этом году момент солнцестояния наступит в субботу, 21 июня, в 05:41 по киевскому времени. Солнцестояние 22 июня является редким явлением — последнее было зафиксировано в 1975 году, а следующее ожидается только в 2203-м.

Такое смещение дат происходит из-за несоответствия между календарным (365 дней) и тропическим годами (примерно 365,242-199 дней), а также из-за влияния высокосных лет, орбитальных движений Земли и «колебаний» земной оси.

Продолжительность дня во время летнего солнцестояния напрямую зависит от географической широты. Чем дальше севернее экватора, тем длиннее день. Так, в Киеве световой день будет длиться около 16 часов 27 минут, в то время как в Чернигове — 16 часов 38 минут. В Одессе же день будет немного короче — примерно 15 часов 49 минут. За Полярным кругом в этот день и вовсе следует полярный день, когда Солнце месяцами не заходит за горизонт.

С давних пор люди наблюдали за летним солнцестоянием, используя, например, такие сооружения как Стоунгендж, где Солнце восходит точно в точке, определенной предками. Древние астрономы использовали гномон — вертикальную палку — для измерения высоты Солнца. Однако самым точным методом наблюдения была камера-обскура, позволявшая проектировать изображение Солнца.

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Напомним, какие традиции существуют у украинцев в день летнего солнцестояния. Это особое время следует использовать с максимальной пользой, ведь энергия света способствует активности, ясности мыслей и осуществлению важных замыслов.