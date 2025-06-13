У ЄС пояснили, коли можуть пом’якшити санкції проти РФ

ЄС / © unsplash.com

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Європейський Союз не зніматиме санкції з Росії до досягнення сталого миру в Україні та гарантій безпеки.

Про це заявив спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван, пише Радіо Свобода.

За його словами, навіть обговорення пом’якшення санкцій можливе лише після того, як повністю зникне загроза повторного нападу РФ.

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«Ми не збираємось робити це заздалегідь — без врегулювання, яке гарантує майбутню безпеку, суверенітет і свободу України», — наголосив О’Салліван у коментарі для Радіо Свобода.

За словами посадовця, Москва намагається повернути свої банки до системи SWIFT, зокрема «Россільгоспбанк». Але ЄС ці запити ігнорує.

Також О’Салліван зазначив, що РФ не втратила повністю доступ до компонентів для озброєння, проте переплачує за них у шість разів більше, ніж до початку вторгнення, вдаючись до схем через треті країни.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголосив, що його уряд не підтримає жодні санкції Європейського Союзу проти Росії, якщо вони суперечитимуть національним інтересам країни.

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«Я ніколи не проголосую за санкції, які завдають шкоди Словаччині», — заявив він. За словами Фіцо, Братислава прагне залишатися конструктивним членом ЄС, однак пріоритетом залишається захист власних державних інтересів.

Він також зазначив, що нещодавно ухвалена парламентом резолюція є «потужним політичним сигналом» у цьому напрямку.