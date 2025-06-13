Як правильно зберігати деякі предмети в домі, щоб не зникала позитивна енергія? / © Pexels

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Віники

Ще наші бабусі часто говорили, що віники потрібно зберігати нижньою частиною доверху, щоб в оселі панували щастя, гармонія, любов та спокій. Езотерики стверджують, що до цієї поради краще прислухатися.

За словами фахівців, кожен предмет має свою енергію, яка може бути як позитивною, так і негативною. Наприклад, віник — це незамінна в домі річ. Наші предки вважали, що з його допомогою не лише прибирають сміття, але й "вимітають" з дому злих духів, негаразди, проблеми. Тому дуже важливо цей предмет правильно зберігати. Лише в такому разі він допоможе притягнути потік позитивної енергії в дім.

Також езотерики радять мати в будинку лише один віник, інакше гроші будуть просто "випаровуватися" з вашого гаманця.

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Фоторамки

Хоча сьогодні ми звикли зберігати фотографії на диску комп'ютера або в фотоальбомах, все ж фоторамки займають важливе місце у декоруванні будинку і створенні затишку в ньому. Тому, за словами езотериків, дуже важливо звертати увагу на те, в якому стані вони перебувають.

Фоторамки не повинні бути надбитими, тріснутими або поламаними. Також під час придбання цього предмета декору варто звернути увагу на його зовнішній вигяд і те, які емоції він у вас викликає. Навіть найменша тріщинка, невидима оку, притягне негатив. Особливо у відношенні до тієї людини, фото якої вставлено всередину.

Ножиці

Фахівці впевнені, що із зберіганням гострих предметів потрібно бути вкрай обережними. Наприклад, важливо ніколи не залишати розкритими ножиці. Вважається, що вони можуть притягнути в оселю невдачі, проблеми. Також ножиці, як і ножа, не варто залишати на ніч на кухонному столі. Якщо так зробити, кажуть езотерики, то від хвороб та невдач не буде спасіння.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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