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Как продать земельный пай, если он в аренде — важные нюансы
Продать земельный участок, который находится в аренде, можно, но у арендатора есть первоочередное право его купить.
Рынок земли в Украине открылся уже более трех лет назад, 1 июля 2021 года. Это позволило продавать сельскохозяйственную землю, даже если она передана в долгосрочную аренду.
Как продать землю в аренде — читайте в материале.
Согласно законодательству, арендатор имеет преимущественное право на покупку земли.
При продаже сельскохозяйственной земли, которая находится в аренде, необходимо соблюдать определенные условия:
собственник обязан не позднее чем за 2 месяца до дня купли-продажи подать заявление нотариуса о намерении продать землю, нотариус регистрирует это в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Заявление следует подавать вместе с проектом договора купли-продажи нотариуса, который будет в дальнейшем удостоверять этот договор
нотариус в течение 3 рабочих дней уведомляет арендатора ценным письмом под расписку с уведомлением о вручении или лично о намерении собственника земли ее продать и условиях продажи
также предлагает воспользоваться преимущественным правом. Если арендатор желает пользоваться таким правом, то в течение 1 месяца он докладывает об этом нотариусу. После 1 месяца со дня получения намерения от арендатора нотариус назначает дату и время заключения договора купли-продажи участка между собственником и арендатором
Следует отметить, что арендатор теряет преимущественное право, если в течение месяца со дня получения уведомления от нотариуса не уведомил его о желании воспользоваться преимущественным правом, отказался ли от заключения договора купли-продажи или не появился в день и время, назначенное нотариусом для заключения договора.
В таком случае собственник может продать земельный участок другому лицу.
Если лицо купило участок, переданный в аренду, оно обязано уведомить об этом его пользователя в течение одного месяца со дня получения права собственности.
Смена арендодателя не является основанием для изменения условий договора аренды или его прекращения. Если в самом договоре аренды не указано иное, он продолжает действовать до истечения срока, на который он заключен.
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