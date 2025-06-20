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Рынок земли в Украине открылся уже более трех лет назад, 1 июля 2021 года. Это позволило продавать сельскохозяйственную землю, даже если она передана в долгосрочную аренду.

Как продать землю в аренде — читайте в материале.

Согласно законодательству, арендатор имеет преимущественное право на покупку земли.

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При продаже сельскохозяйственной земли, которая находится в аренде, необходимо соблюдать определенные условия:

собственник обязан не позднее чем за 2 месяца до дня купли-продажи подать заявление нотариуса о намерении продать землю, нотариус регистрирует это в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Заявление следует подавать вместе с проектом договора купли-продажи нотариуса, который будет в дальнейшем удостоверять этот договор

нотариус в течение 3 рабочих дней уведомляет арендатора ценным письмом под расписку с уведомлением о вручении или лично о намерении собственника земли ее продать и условиях продажи

также предлагает воспользоваться преимущественным правом. Если арендатор желает пользоваться таким правом, то в течение 1 месяца он докладывает об этом нотариусу. После 1 месяца со дня получения намерения от арендатора нотариус назначает дату и время заключения договора купли-продажи участка между собственником и арендатором

Следует отметить, что арендатор теряет преимущественное право, если в течение месяца со дня получения уведомления от нотариуса не уведомил его о желании воспользоваться преимущественным правом, отказался ли от заключения договора купли-продажи или не появился в день и время, назначенное нотариусом для заключения договора.

В таком случае собственник может продать земельный участок другому лицу.

Если лицо купило участок, переданный в аренду, оно обязано уведомить об этом его пользователя в течение одного месяца со дня получения права собственности.

Смена арендодателя не является основанием для изменения условий договора аренды или его прекращения. Если в самом договоре аренды не указано иное, он продолжает действовать до истечения срока, на который он заключен.

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