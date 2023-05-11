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В Украине подорожала земля: сколько стоит гектар в регионах, отдаленных от боевых действий

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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В Украине подорожала земля: сколько стоит гектар в регионах, отдаленных от боевых действий

Даже, несмотря на полномасштабную войну, в некоторых регионах Украины цены на землю сельхозназначения значительно подскочили. / Фото: Associated Press

На начало мая в Украине стоимость земли в регионах, удаленных от боевых действий, выросла на 20%.

Даже, несмотря на полномасштабную войну, в некоторых регионах Украины цены на землю сельхозназначения значительно подскочили.

Об этом в эфире медиа-центра "Укринформ" заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Денис Башлык.

Эксперт отметил также, что рост цены может быть связан с инфляцией.

По информации Башлыка, цены на землю, в частности, выросли в следующих областях:

  • во Львовской области на начало мая средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли составляет 162 тыс. грн (на старте рынка земли было 51 тыс. грн);
  • В Киевской области гектар стоит 148 тыс. грн. (было 48 тыс. грн);
  • в Черниговской области один гектар земли в среднем стоит 23 тыс.грн, тогда как до войны он стоил 16-17 тыс. грн.

С января по апрель 2023 г. было заключено 13 тыс. сделок купли-продажи. В 2022 году количество сделок составило 53 тыс., хотя в большинстве регионов почти 6 месяцев не работали реестры. В 2021 году было примерно 66 тыс. сделок купли-продажи земельных участков.

Напомним, враг значительно активизировал обстрелы приграничья Черниговщины, все чаще люди говорят, что настоящее им стало напоминать первые дни полномасштабного вторжения.

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Дата публикации
Просмотры
671
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