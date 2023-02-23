Когда и как сеять помидоры на рассаду 2023 года

Когда лучше посеять помидоры в 2023 году, какие благоприятные дни для посева по лунному календарю, что нужно для хорошего урожая овощей, читайте в материале ТСН.ua

Ростки помидоров очень чувствительны к резкому изменению погодных условий. Здоровая, правильно выращенная рассада устойчива к разным погодным условиям, менее подвержена заболеваниям и более устойчива к садовым вредителям и сорнякам.

Лучше всего высевать помидоры на рассаду начиная с конца февраля до конца апреля.

Сроки посева помидоров зависят от того, куда вы собираетесь высаживать рассаду -- в открытый грунт или теплицу. Если в открытую почву, сеять помидоры нужно позже – с середины марта. Тогда почва уже достаточно прогреется и можно будет без опасений высадить рассаду. Для выращивания томатов в теплице можно сеять и в феврале. Если долго держать рассаду в комнатных условиях, это тоже не очень хорошо – переросшая рассада будет слабой.

Для получения полноценной рассады помидоров от посева до высадки нужно 50-60 дней. В зависимости от этого срока, прогноза погоды, готовности почвы можно планировать точную дату посева.

Когда сеять помидоры 2023 по лунному календарю

Не нужно сеять помидоры в новолуние или полнолуние.

Благоприятные дни для посева помидоров на рассаду в феврале это 24, 25 и 26 февраля.

В марте днями, когда лучше заниматься посевом семян помидоров будут 1-3, 24-25, 29-31 марта.

В апреле наиболее благоприятными днями для посева по лунному календарю будет 24-25, 29 – 30 апреля.

Что нужно для выращивания помидоров

Почва для выращивания семян помидоров должна быть питательной, содержать перегной, пепел, яичную скорлупу, опилки или торф.

Перед посевом почву нужно обеззаразить — прогреть смесь в духовке в течение 10-15 минут или прогреть несколько минут в микроволновке, или залить грунт кипятком.

Обеззараженный, при необходимости увлажненный грунт оставить в тепле на несколько недель, чтобы в нем размножились полезные для помидоров бактерии.

Семена помидоров перед посадкой нужно предварительно замочить.

Для посева нужно приготовить емкость с дренажными отверстиями. Заполнить посудину влажной почвой.

В грунте сделать бороздки на расстоянии 3-4 см друг от друга и глубиной до 1 см. Разложить семена на расстоянии 2-3 см друг от друга и присыпать грунтом.

Емкость с посеянными семенами накрыть пленкой и расположить недалеко от источника тепла. Оптимальная температура прорастания семян +25-30ºC.

Как вырастить рассаду помидоров в торфяных таблетках

Сеять помидоры на рассаду можно и в торфяных таблетках. Для выращивания помидоров берут специальные торфяные таблетки, которые предварительно заливают водой комнатной температуры, чтобы они набухли. После того, как лишняя вода стечет, закладывают таблетки в емкости чуть большего, чем таблетки, диаметра и помещают в прозрачную коробку высотой от 10 см.

В центре каждой таблетки нужно сделать ямку глубиной 1-1,5 см, поместить туда семена и засыпать их грунтом. В одну таблетку сеют от двух до четырех семян. Коробку с посевами накрывают прозрачным и помещают возле источника тепла. Когда появляются всходы, покрытие нужно снять.

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