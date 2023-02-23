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Коли та як сіяти помідори на розсаду 2023 року

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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658
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3 хв
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Коли та як сіяти помідори на розсаду 2023 року

Коли сіяти помідори на розсаду 2023 року

Коли краще посіяти помідори 2023 року, які сприятливі дні для посіву за місячним календарем, що потрібно для хорошого врожаю овочів, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Паростки помідорів дуже чутливі до різкої зміни погодних умов. Здорова, правильно вирощена розсада стійка до різних погодних умов, менш схильна до захворювань та більш стійка до садових шкідників і бур'янів.

Найкраще висівати помідори на розсаду, починаючи від кінця лютого і до кінця квітня. 

Терміни посіву помідорів залежать від того, куди ви збираєтеся висаджувати розсаду — у відкритий ґрунт чи в теплицю. Якщо у відкритий ґрунт, сіяти помідори потрібно пізніше — від середини березня. Тоді він вже достатньо прогріється і можна буде без побоювань висадити розсаду. Для вирощування томатів у теплиці можна сіяти і в лютому. Якщо довго тримати розсаду в кімнатних умовах, це також не дуже добре — переросла розсада буде слабкою.

Для отримання повноцінної розсади помідорів від посіву до садіння необхідно 50-60 днів. Залежно від цього терміну, прогнозу погоди, готовності ґрунту можна планувати точну дату посіву.

Коли сіяти помідори 2023 року за місячним календарем

Не потрібно сіяти помідори в молодик або повний  місяць.

  • Сприятливі дні для посіву помідорів на розсаду в лютому — це 24, 25 та 26 лютого.
  • У березні днями, коли найкраще займатися посівом помідорів, є 1-3, 24-25, 29-31 березня.
  • У квітні найсприятливішими днями для посіву за місячним календарем будуть 24-25, 29-30 квітня.

Що потрібно для вирощування помідорів

  • Ґрунт для вирощування насіння помідорів повинен бути поживним, містити перегній, попіл, яєчну шкарлупу, тирсу або торф.
  • Перед посівом ґрунт потрібно знезаразити — прогріти ґрунтосуміш у духовці упродовж 10-15 хвилин чи прогріти кілька хвилин у мікрохвильовці або залити ґрунт окропом.
  • Знезаражений, за необхідності зволожений ґрунт залишити в теплі на кілька тижнів, щоб у ньому розмножилися корисні для помідорів бактерії.
  • Насіння помідорів перед садінням потрібно попередньо замочити.
  • Для посіву потрібно приготувати місткість із дренажними отворами. Заповнити посудину вологим ґрунтом.
  • У ґрунті зробити борозенки на відстані 3-4 см одна від одної та завглибшки до 1 см. Розкласти у них насіння на відстані 2-3 см одне від одного та присипати ґрунтом.
  • Посудину з посіяним насінням накрити плівкою та розташувати неподалік джерела тепла. Оптимальна температура для проростання насіння — +25-30ºC.

Як виростити розсаду помідорів у торф’яних таблетках

  • Сіяти помідори на розсаду можна і в торф’яних таблетках. Для вирощування помідорів у такий спосіб беруть спеціальні торф'яні таблетки, які попередньо заливають водою кімнатної температури, щоб вони набухли. Після того, як зайва вода стече, закладають їх у місткості трохи більшого, ніж самі таблетки, діаметру та поміщають до прозорої коробки висотою від 10 см.
  • В центрі кожної таблетки потрібно зробити ямку завглибшки 1-1,5 см, помістити туди насіння та засипати його ґрунтом. В одну таблетку сіють від двох до чотирьох насінин. Коробку з посівами накривають чимось прозорим та поміщають біля джерела тепла. Коли з'являються паростки, покриття потрібно зняти.

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Дата публікації
Перегляди
658
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