Коли та як сіяти помідори на розсаду 2023 року

Коли краще посіяти помідори 2023 року, які сприятливі дні для посіву за місячним календарем, що потрібно для хорошого врожаю овочів, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Паростки помідорів дуже чутливі до різкої зміни погодних умов. Здорова, правильно вирощена розсада стійка до різних погодних умов, менш схильна до захворювань та більш стійка до садових шкідників і бур'янів.

Найкраще висівати помідори на розсаду, починаючи від кінця лютого і до кінця квітня.

Терміни посіву помідорів залежать від того, куди ви збираєтеся висаджувати розсаду — у відкритий ґрунт чи в теплицю. Якщо у відкритий ґрунт, сіяти помідори потрібно пізніше — від середини березня. Тоді він вже достатньо прогріється і можна буде без побоювань висадити розсаду. Для вирощування томатів у теплиці можна сіяти і в лютому. Якщо довго тримати розсаду в кімнатних умовах, це також не дуже добре — переросла розсада буде слабкою.

Для отримання повноцінної розсади помідорів від посіву до садіння необхідно 50-60 днів. Залежно від цього терміну, прогнозу погоди, готовності ґрунту можна планувати точну дату посіву.

Коли сіяти помідори 2023 року за місячним календарем

Не потрібно сіяти помідори в молодик або повний місяць.

Сприятливі дні для посіву помідорів на розсаду в лютому — це 24, 25 та 26 лютого.

У березні днями, коли найкраще займатися посівом помідорів, є 1-3, 24-25, 29-31 березня.

У квітні найсприятливішими днями для посіву за місячним календарем будуть 24-25, 29-30 квітня.

Що потрібно для вирощування помідорів

Ґрунт для вирощування насіння помідорів повинен бути поживним, містити перегній, попіл, яєчну шкарлупу, тирсу або торф.

Перед посівом ґрунт потрібно знезаразити — прогріти ґрунтосуміш у духовці упродовж 10-15 хвилин чи прогріти кілька хвилин у мікрохвильовці або залити ґрунт окропом.

Знезаражений, за необхідності зволожений ґрунт залишити в теплі на кілька тижнів, щоб у ньому розмножилися корисні для помідорів бактерії.

Насіння помідорів перед садінням потрібно попередньо замочити.

Для посіву потрібно приготувати місткість із дренажними отворами. Заповнити посудину вологим ґрунтом.

У ґрунті зробити борозенки на відстані 3-4 см одна від одної та завглибшки до 1 см. Розкласти у них насіння на відстані 2-3 см одне від одного та присипати ґрунтом.

Посудину з посіяним насінням накрити плівкою та розташувати неподалік джерела тепла. Оптимальна температура для проростання насіння — +25-30ºC.

Як виростити розсаду помідорів у торф’яних таблетках

Сіяти помідори на розсаду можна і в торф’яних таблетках. Для вирощування помідорів у такий спосіб беруть спеціальні торф'яні таблетки, які попередньо заливають водою кімнатної температури, щоб вони набухли. Після того, як зайва вода стече, закладають їх у місткості трохи більшого, ніж самі таблетки, діаметру та поміщають до прозорої коробки висотою від 10 см.

В центрі кожної таблетки потрібно зробити ямку завглибшки 1-1,5 см, помістити туди насіння та засипати його ґрунтом. В одну таблетку сіють від двох до чотирьох насінин. Коробку з посівами накривають чимось прозорим та поміщають біля джерела тепла. Коли з'являються паростки, покриття потрібно зняти.

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