15 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 15 мая, в православном календаре день перенесения мощей князей Бориса и Глеба. Сыновья князя Владимира, Борис и Глеб были коварно убиты во время борьбы за киевский княжеский престол между другими потомками. Приняли они свою мученическую смерть от наемников старшего брата Ярослава. В Вышгороде был построен Борисоглебский храм, куда и перенесли нетленные мощи князей. Вышло это 20 мая 1072 года. Этот момент считается их окончательной канонизацией. На Руси их чтили как целителей, ассистентов в битве.

Церковный праздник 15 мая – день памяти святителя Афанасия Великого

Родился святой около 297 года в Александрии (Египет) в христианской семье. Когда ему исполнился 21 год, его посвятили в сан диакона. Как умер святитель Александр, диакона Афанасия избрали его преемником. И стал Первосвятителем Александрийской Церкви. У епископа Александрийского рукоположили его 8 июля 326 года.

Несколько раз изгоняли святителя из города по заговору арийцев. В гонениях святой провел целых двадцать лет. После смерти императора Юлиана Отступника руководил Александрийской церковью еще 7 лет. Умер 2 мая 373 года, оставив после себя множество произведений, в том числе жизнеописание преподобного Антония Великого.

Приметы 15 мая

Народные приметы 15 мая / Фото: Pexels

Всю ночь поет соловей, следующий день будет солнечным.

Теплая погода на небогатый урожай зерна.

Ясный восход на дождливое лето.

Что завтра нельзя делать

В этот день старайтесь не ссориться и не оскорблять других людей. Не тратьте также слишком много денег, потому что можете в будущем столкнуться с нищетой. Выносить мусор из дома в этот день не рекомендуется.

Что можно делать завтра

Давно верили, что именно 15 мая начинают петь соловьи. Считалось, если с утра услышать пение этой птички, то целый год будешь счастливым. Также существовало поверье, если в этот день купец продаст свой товар, то весь год у него будут водиться деньги.

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