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Астрологический прогноз на 15 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
132
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 15 мая

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: новые начинания находятся под запретом: на них банально не хватит сил – как физических, так и моральных, поэтому они заведомо окажутся провальными. Несмотря на то, что день имеет статус буднего, лучше всего посвятить его отдыху. 

Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: зеленый, нефритовый, малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени. 

Болезни дня: почувствовав недомогание, нужно немедленно обращаться за помощью, в противном случае последствия могут оказаться очень серьезными. 

Питание дня: можно сидеть на диете, поститься и голодать. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться. 

Дачные работы дня: один из лучших дней для садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: главным магическим "орудием" сегодня станет интуиция – необходимо к ней прислушиваться. 

Сны дня: сны нынешнего лунного дня обманчивы – не стоит им доверять.

Табу дня: необходимо опасаться воды.

Цитата дня: "Возненавидеть жизнь можно вследствие апатии и лени" (Сенека). 

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Дата публикации
Просмотры
132
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