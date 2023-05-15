Астрологический прогноз на 15 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: новые начинания находятся под запретом: на них банально не хватит сил – как физических, так и моральных, поэтому они заведомо окажутся провальными. Несмотря на то, что день имеет статус буднего, лучше всего посвятить его отдыху.
Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, нефритовый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: почувствовав недомогание, нужно немедленно обращаться за помощью, в противном случае последствия могут оказаться очень серьезными.
Питание дня: можно сидеть на диете, поститься и голодать.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.
Дачные работы дня: один из лучших дней для садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: главным магическим "орудием" сегодня станет интуиция – необходимо к ней прислушиваться.
Сны дня: сны нынешнего лунного дня обманчивы – не стоит им доверять.
Табу дня: необходимо опасаться воды.
Цитата дня: "Возненавидеть жизнь можно вследствие апатии и лени" (Сенека).
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