Какому знаку Зодиака повезет 12 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 12 мая?

Не самый благоприятный день для любых – как профессиональных, так и хозяйственных – начинаний, поэтому имеет смысл вспомнить, что на календаре пятница, и отложить все важные дела до лучших времен – то есть, до понедельника. Также в это время нежелательно составлять планы на будущее, по самым разным причинам – как субъективного, так и объективного характера – воплотить их в жизнь не удастся. А вот для учебы день максимально благоприятен: новые знания будут легко – и надолго – усваиваться, при этом общение с окружающими лучше свести к минимуму, так что учеба должна быть дистанционной, в идеале нужно выбрать самообразование.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны сегодня смогут найти ответ на важный для себя вопрос, над разгадкой которого они бьются уже довольно давно. Секрет окажется довольно простым: представители знака изначально неправильно сформулировали свой "запрос", поэтому и смысл решения уловить не могли. Теперь же, поставив слова в вопросе в нужном порядке, они практически сразу же поймут, как им действовать, чтобы достичь успеха. Ну а все остальное – дело техники: тактика и стратегия достижения цели станут понятны по ходу работы, главное – закончить ее в течение дня.

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