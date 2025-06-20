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Ринок землі в Україні відкрився вже понад три роки тому, 1 липня 2021 року. Це дозволило продавати сільськогосподарську землю, навіть якщо її передано у довгострокову оренду.

Як продати землю в оренді — читайте у матеріалі.

Згідно із законодавством, орендар має переважне право на купівлю землі.

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У разі продажу сільськогосподарської землі, яка перебуває в оренді, необхідно дотримуватись певних умов:

власник зобов’язаний не пізніше ніж за 2 місяці до дня купівлі-продажу подати заяву нотаріуса про намір продати землю, нотаріус реєструє це у Державному реєстрі прав на нерухоме майно. Заяву варто подавати разом із проєктом договору купівлі-продажу нотаріуса, який надалі засвідчуватиме цей договір

нотаріус протягом 3 робочих днів повідомляє орендаря цінним листом під розписку з повідомленням про вручення або особисто, про намір власника землі її продати та умови продажу

також пропонує скористатися переважним правом. Якщо орендар хоче скористатися таким правом, протягом 1 місяця він повідомляє про це нотаріуса. Після протягом 1 місяця від дня отримання наміру від орендаря нотаріус призначає дату та час укладання договору купівлі-продажу ділянки між власником та орендарем.

Варто зазначити, що орендар втрачає переважне право, якщо протягом місяця від дня отримання повідомлення від нотаріуса не повідомив його про бажання скористатися переважним правом, чи відмовився від укладання договору купівлі-продажу, чи не з’явився у день та час, призначений нотаріусом для укладання договору.

У такому разі власник може продати земельну ділянку іншій особі.

Якщо особа купила ділянку, передану в оренду, вона зобов’язана повідомити про це її користувача протягом одного місяця від дня отримання права власності.

Зміна орендодавця не є підставою для зміни умов договору оренди або його припинення. Якщо в самому договорі оренди не зазначено інше, він продовжує діяти до закінчення строку, на який його укладено.

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Раніше ми писали про те, що передавання права власності на майно між близькими родичами найчастіше відбувається через оформлення заповіту або за договором дарування. Кожен із цих варіантів має свої юридичні тонкощі, які варто врахувати перед прийняттям остаточного рішення. Більше про це читайте у новині.