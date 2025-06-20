До 700 добровольців щомісяця. Білецький розповів, хто потрібен Третьому корпусу

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Про це в інтервʼю Яніні Соколовій повідомив командир корпусу Андрій Білецький.

За його словами, за останній рік потік добровольців збільшився, але і потреба в спеціалістах зростає у звʼязку зі створенням корпусу. «По багатьох напрямках – радіоелектронщики, ремонтники, механіки. Лінійка величезна, але люди йдуть», – сказав Білецький.

Комкор розповів, що на службу добровільно приходять і чоловік, і жінки віком від 18 до 50 років. Головна вимога рекрутерів –– морально-вольові якості, спеціалізація, базова фізична підготовка. «Є люди, які кажуть: воювати правильно, але сім'я, те се, вже так себе замучив, що прийшов. Є навпаки люди, які кажуть, що не дуже хотіли, боялись, але вирішили від бусіка не тікати. Раз все одно заберуть, краще піду сам», – розповів Білецький.

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Корпус також активно набирає молодь за контрактами 18-24. Вдалось домогтись виплат мільйону гривень молодим добровольцям, які пішли воювати ще до запровадження цього проєкту.

Третя штурмова допомагає військовослужбовцям переводиться з інших військових частин і повертатись на службу з СЗЧ. За словами Білецького, чимало таких військових, опинившись у підрозділі, проявляють себе «тиграми». У складі бригади воюють добровольці з усього світу.

Перелік актуальних вакансій опубліковано на сайті Третьої штурмової.