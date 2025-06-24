Скандал с Назарием Гусаковым: полиция сделала заявление

Информация о сборе денег для львовянина Назария Гусакова

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Национальная полиция Украины призвала сообщать о возможных случаях мошенничества во время сбора денег для львовянина Назария Гусакова.

Об этом шла речь в заявлении Нацполиции 24 июня.

Правоохранители в рамках досудебного расследования проверяют, как именно организовывались собрания, как использовались средства и было ли злоупотребление доверием граждан.

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Полицейские просят всех, кто переводил средства на это собрание, пострадал от мошеннических действий или имеет любую информацию, которая может помочь следствию, обращаться к следователю Главного следственного управления по телефону: 099 302 15 24

«Каждое свидетельство может быть важно для установления истины», — заявили в полиции.

Что известно о деле Назария Гусакова

Напомним, скандал с Назарием Гусаковым, страдающим смертельным генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией, разгорелся несколькими днями ранее. 31-летний мужчина обвиняют в вероятном мошенничестве, связанном со сбором благотворительных средств на лечение. В частности, у жертвователей возникли сомнения, что Назарий Гусаков тратит их по назначению.

Нацполиция Украины открыла два уголовных производства по вероятным махинациям с собранными на лечение средствами.

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Министр внутренних дел Игорь Клименко в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил, что 13 июня подозреваемый в мошенничестве Назарий Гусаков уехал из Украины.

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