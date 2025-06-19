Назарий Гусаков впервые прокомментировал скандал со сборами: что он сказал

Назарий Гусаков

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Львовский активист Назарий Гусаков, больной спинальной мышечной атрофией (СМА), отверг обвинения в использовании средств по сборам на его лечение не по назначению.

Об этом он сказал в комментарии «Суспільне».

По его словам, он открывал собрание, заявляя, что «собирает на то, чтобы жить как можно дольше», то есть это, мол, включало не только лекарства, но и, в частности, помощь в быту.

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«Самая большая моя проблема — и я ее признаю — что я никогда не отделял свои собственные средства и сборы. Я просто относился к тем средствам, как на помощь себе, чтобы дольше жить», — объяснил Гусаков.

Он также рассказал, что в прошлом году городской совет обеспечил ему 28 флаконов препарата «Эврисди» в год, а в этом году — 20. Однако, мол, их ему не хватает, ведь примерно он нуждается в 40. Именно поэтому дополнительные он закупал за свой счет.

Поэтому еще до того, как начать сборы, он лечился за собственные деньги и «ценой покеристов, живущих в Латвии».

«Если я не ошибаюсь, этот покерист — владелец крупной букмекерской конторы, и мне средства поступали непосредственно с, наверное, игровых их счетов», — говорит мужчина.

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Относительно отсутствия отчетов, он сказал, что, «когда имел остаток, делал пожертвования другим людям, больным СМА, и военным».

Напомним, в соцсетях разгорелся скандал вокруг больного СМА львовского активиста Назария Гусакова — волонтеры обвиняют его в мошенничестве и требуют предоставить отчеты за полученную помощь.

В частности, волонтеры обвиняют Гусакова в непредоставлении отчетов о расходах собранных миллионов и обнаружили, что у него было обращение в криптовалюте.

Ситуацию со скандалом прокомментировал мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что Назарий Гусаков стал первым взрослым львовянином, бесплатно начавшим получать препарат «Еврисиди» для пациентов с СМА благодаря меморандуму, который Львовский городской совет подписал с компанией-производителем «Рош Украина».

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Назарию Гусакову поставили ужасный диагноз 30 лет назад, когда ему было всего 1 год и 2 месяца. Спинальная мышечная атрофия (СМА) поражает мышцы, отвечающие за глотание, держание головы, двигательные функции и дыхание.