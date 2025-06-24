Суд конфисковал юбку женщины: что стало причиной

Одежда стала орудием совершения преступления воровки / © Freepik

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Апелляционный суд Хельсинки принял решение о конфискации юбки у 25-летней ромской женщины, признав ее орудием совершения преступления.

Об этом идет речь на yle.fi.

В ноябре 2023 года женщина вместе с сообщницей пыталась вынести товары из супермаркета в районе Вуосаари в Хельсинки, спрятав их под бархатной юбкой. Среди украденного были три конфетчицы, пять мисок из серии «Муми-тролли», посуду и два роботизированных пылесоса. Общая стоимость товаров составила около 800 евро.

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Поскольку женщины оставили ворованное в другом отделе магазина и вышли без него, их действия квалифицировали как попытку кражи.

Окружной суд принял решение конфисковать юбки обеих женщин, отметив, что они были специально приспособлены для сокрытия вещей — внутренний и наружный слои были сшиты так, что между ними образовалась скрытая полость.

Одна из женщин подала апелляцию, требуя вернуть ей юбку, ссылаясь на то, что она является частью национального ромского наряда и имеет большое культурное и личное значение. В жалобе также отмечалось, что потеря такой юбки считается стыдом не только самой женщине, но и ее семье.

Однако апелляционный суд оставил решение по-прежнему. В решении говорится, что женщина неоднократно совершала кражи (в 2021–2024 годах), и во многих случаях использовала ту же схему с юбкой. Суд отметил, что конфискация юбки имеет целью предотвратить подобные преступления в будущем, хотя признал, что сама по себе юбка не была изготовлена исключительно для краж.

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