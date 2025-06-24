Зеленский рассказал, передаст ли власть другому лидеру

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает себя самым «опытным» главой страны, находящейся в состоянии войны.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

На вопрос журналиста, готов ли он передать полномочия другому лидеру, Зеленский ответил, что «всегда готов» это сделать. В то же время он подчеркнул, что «не готов предать людей, которых я люблю и уважаю за то, как мы ведем себя во время столь сложного испытания».

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«Продолжается война, и для меня это большая обязанность — пройти через эту войну с моей страной. Если мой народ хочет заменить меня — не кто-то, а именно украинский народ — это принципиально. Если мой народ считает, что они нуждаются в другом лидере и имеют другие взгляды, я не имею права спорить», — отметил Президент.

На уточняющий вопрос, считает ли он себя лучшим для того, чтобы провести Украину из-за войны, Зеленский ответил: «Я самый опытный. Может, не самый лучший. Всегда есть люди, которые лучше тебя».

Напомним, выборы в Украине точно не состоятся, пока продолжается военное положение. Однако непублично народные депутаты уже давно занимаются разработкой переходного законопроекта, согласно которому пройдут первые послевоенные выборы, когда появится такая возможность.