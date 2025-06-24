Летнее наступление РФ: спикер "Хортицы" раскрыл планы россиян

Россияне усилили штурмовые действия в направлении Константиновки / © Associated Press

Реклама

Российские оккупационные войска ужесточили штурмовые действия на Востоке Украины, сосредотачивая свои усилия на конкретных направлениях. Одним из таких, по словам украинских военных, Константиновка, которую враг пытается захватить с восточной стороны.

Об этом сообщил спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона «Единые новости».

Константиновка под прицелом врага

Виктор Трегубов отметил, что в восточной части Покровского направления наблюдается значительное усиление боевых действий. По его словам, противник стремится прорваться к Константиновке именно с востока, используя трассу Покровск-Константиновка.

Реклама

"Вот эта атака на восточном фасе Покровского направления - это фактически один из очевидных планов Российской Федерации по состоянию на летнюю кампанию, одна из очевидных точек приложения усилий", - подчеркнул майор.

Смена тактики окупантов

Спикер ОСУВ «Хортица» также подчеркнул, что тактика врага изменилась по сравнению с зимней кампанией. Если раньше оккупанты пытались обойти Покровск с запада, то теперь их усилия направлены на прорыв между Покровском и Константиновкой. Это свидетельствует об их четких намерениях на так называемое «летнее наступление» и попытку закрепиться на новых территориях.

Направление Константиновки стратегически важно для Сил обороны Украины, поскольку его контроль позволяет удерживать позиции и противодействовать дальнейшему продвижению врага.

Напомним, ВСУ улучшили позиции на границе Харьковской и Донецкой областей. Украинские защитники выбили врага с позиций у поселка Редкодуб.

Реклама