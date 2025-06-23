В ВСУ объяснили, приближаются ли войска РФ к Краматорску

ВСУ на фронте / © Associated Press

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В ВСУ опровергли информацию о якобы приближении российских войск к Краматорску.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов для Общественного радио.

По его словам, линия фронта на этом направлении фактически остается стабильной уже более года.

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«Я не могу сказать, что они приближаются к Краматорску. Если я так скажу — то испугаю людей и это будет немного неправильно. Враг также близок к Краматорску, как был год назад», — заявил Трегубов.

Он подчеркнул, что стратегические цели российского командования остаются неизменными — они стремятся выйти на административные границы Донецкой области. Однако, несмотря на многолетние усилия, достичь этой цели агрессору не удалось.

«Компания по взятию Покровска, которая продолжалась всю зиму, завершилась для россиян очень большими потерями. Но они не то, что не взяли Покровск, немного побегали вокруг него и потом еще отступили», — добавил он.

Трегубов также отметил, что текущая ситуация на фронте требует постоянной мобилизации сил обороны, но на ключевых направлениях Украина удерживает позиции и успешно противостоит агрессору.

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Напомним, украинские силы уверенно сдерживают противника по всем направлениям фронта. В частности, в Сумской области уже появилась информация об освобождении Андреевки.

Несмотря на попытки отдельных наступлений, Россия не может совершить прорыв. Враг несет большие потери, пытаясь продвигаться на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях. Впрочем, украинские войска удерживают свои позиции и активно уничтожают живую силу и технику агрессора.