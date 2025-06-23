У ЗСУ пояснили, чи наближаються війська РФ до Краматорська

ЗСУ на фронті / © Associated Press

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В ЗСУ спростували інформацію про нібито наближення російських військ до Краматорська.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов для Громадського радіо.

За його словами лінія фронту на цьому напрямку фактично залишається стабільною вже понад рік.

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«Я не можу сказати, що вони наближаються до Краматорська. Якщо я так скажу — то налякаю людей і це буде трішки неправильно. Ворог так само близький до Краматорська, як був рік тому», — заявив Трегубов.

Він підкреслив, що стратегічні цілі російського командування залишаються незмінними — вони прагнуть вийти на адміністративні кордони Донецької області. Проте, попри багаторічні зусилля, досягнути цієї мети агресору не вдалося.

«Кампанія з взяття Покровська, яка тривала всю зиму, завершилася для росіян дуже великими втратами. Але вони не те, що не взяли Покровськ — трішки побігали довкола нього і потім ще відступили», — додав він.

Трегубов також зазначив, що поточна ситуація на фронті вимагає постійної мобілізації сил оборони, але на ключових напрямках Україна утримує позиції та успішно протистоїть агресору.

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Нагадаємо, українські сили впевнено стримують противника на всіх напрямках фронту. Зокрема, на Сумщині вже з’явилась інформація про визволення Андріївки.

Попри спроби окремих наступів, Росія наразі неспроможна здійснити прорив. Ворог зазнає великих втрат, намагаючись просуватись на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках. Втім, українські війська утримують свої позиції та активно знищують живу силу й техніку агресора.