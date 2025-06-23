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- Війна
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Атаки посилюються: у Києві створюватимуть добровольчі групи ППО
Влада Києва готує реалізацію ініціативи зі створення добровольчих груп ППО.
У Києві створюватимуть групи ППО на базі добровольчих формувань громад. Є відповідні постанова й доручення.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації\ Тимур Ткаченко.
Як наголосив Ткаченко, майже в кожній родині загиблих чи постраждалих — рідні в Силах оборони.
“Рідні захищають зараз нас там, далеко від дому, на фронті. Ми маємо зберегти людей тут. Ми маємо бути надійним тилом”, — акцентував посадовець.
Зараз є постанова Кабміну для створення груп ППО в громадах — на базі ДФТГ.
“Я вже видав відповідні доручення на рівні міста для формування і підготовки людей. Ми будемо використовувати нові технології і навчати наших людей використовувати їх. Ми маємо рухатися швидше”, — завершив він.
Нагадаємо, армія РФ в ніч проти 23 червня завдали масованого удару по Києву “Шахедами” й ракетами. На жаль, є жертви й потерпілі. Також руйнувань зазнали житлові будинки, автівки, навчальний заклад, бізнес-центр, спорткомплекс тощо.
Зокрема, у Шевченківському районі було зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки — загинуло 7 людей. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, під завалами ще можуть бути люди.
Що ж до постраждалих, наразі їхня кількість становить 31 людина.