Атаки посилюються: у Києві створюватимуть добровольчі групи ППО

ППО / © Київ Оперативний

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У Києві створюватимуть групи ППО на базі добровольчих формувань громад. Є відповідні постанова й доручення.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації\ Тимур Ткаченко.

Як наголосив Ткаченко, майже в кожній родині загиблих чи постраждалих — рідні в Силах оборони.

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“Рідні захищають зараз нас там, далеко від дому, на фронті. Ми маємо зберегти людей тут. Ми маємо бути надійним тилом”, — акцентував посадовець.

Зараз є постанова Кабміну для створення груп ППО в громадах — на базі ДФТГ.

“Я вже видав відповідні доручення на рівні міста для формування і підготовки людей. Ми будемо використовувати нові технології і навчати наших людей використовувати їх. Ми маємо рухатися швидше”, — завершив він.

Нагадаємо, армія РФ в ніч проти 23 червня завдали масованого удару по Києву “Шахедами” й ракетами. На жаль, є жертви й потерпілі. Також руйнувань зазнали житлові будинки, автівки, навчальний заклад, бізнес-центр, спорткомплекс тощо.

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Зокрема, у Шевченківському районі було зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки — загинуло 7 людей. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, під завалами ще можуть бути люди.

Що ж до постраждалих, наразі їхня кількість становить 31 людина.