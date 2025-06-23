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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський прибув до Британії: головні теми візиту

Під час візиту до Британії Зеленський говоритиме про оборону.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з офіційним візитом. Головна мета поїздки — зміцнення оборонного партнерства між двома країнами.

Про це повідомив прессекретарь голови держави Сергій Никифоров під час розмови з журналістами.

Зеленський під час свого візиту до Великої Британії з Королем Чарльзом III, прем’єр-міністром Кіром Стармером, а також зі спікерами обох палат британського парламенту — Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом.

Окрім цього, він поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку на території Британії, а також із представниками провідних аналітичних центрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перед візитом до Великої Британії президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів з союзниками буде обговорювати посилення захисту України та нові заходи тиску на Росію для припинення воєнних ударів. Він також засудив черговий масштабний російський обстріл, який пошкодив об’єкти у чотирьох регіонах України.

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