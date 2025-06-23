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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский прибыл в Британию: главные темы визита

Во время визита в Британию Зеленский будет говорить об обороне.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с официальным визитом. Главная цель поездки — укрепление оборонного партнерства между двумя странами.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров во время разговора с журналистами.

Зеленский во время своего визита в Великобританию с Королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, а также со спикерами обеих палат британского парламента — Линдси Гойлом и лордом Джоном Макфолом.

Кроме этого, он пообщается с украинскими военными, которые проходят подготовку на территории Британии, а также с представителями ведущих аналитических центров.

Напомним, ранее мы писали о том, что перед визитом в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с союзниками будет обсуждать усиление защиты Украины и новые меры давления на Россию для прекращения военных ударов. Он также осудил очередной масштабный российский обстрел, который повредил объекты в четырех регионах Украины.

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