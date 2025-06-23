Зеленский сообщил о визите в Великобританию: какова цель

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня посетит Великобританию для переговоров с союзниками Украины по усилению давления на Россию.

Об этом президент сообщил в соцсетях.

«Сегодня во время визита в Британию буду говорить с партнерами именно об этом — о нашей защите, которая должна стать основой более сильной совместной защиты. А также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию за эту войну и для прекращения ударов», — написал он.

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Зеленский осудил очередной массированный российский удар по Украине, который по его данным повредил объекты в четырех областях.

«После ударов по объектам ядерной программы в Иране было много шума из Москвы — российское руководство демонстративно осуждало „ракетно-бомбовые“ шаги. Сегодня Москва молчит после того, как российская армия нанесла абсолютно циничный удар российско-иранскими „Шахедами“ и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и общин. Только в Киеве было повреждено пять многоквартирных домов. Это простые жилые дома. По состоянию на данный момент известно о шести убитых людях. Еще один человек убит этим ударом в Белой Церкви в Киевской области. Там „Шахед“ попал в больницу», — отметил президент.

Зеленский добавил, что, по предварительным данным, среди 16 ракет, которыми РФ атаковала Украину, была и баллистика из Северной Кореи.

Напомним, количество пострадавших в результате массированной ночной атаки по Киеву возросло до 31 человека. Пока известно о шести погибших.

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Все детали о ночной атаке по Киеву и области читайте в материале: Массированная атака по Киеву и области: все, что известно о шокирующих последствиях на данный момент.