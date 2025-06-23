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Природный суперфуд: почему стоит есть сейчас много клубники
Клубника не только вкусная. Эта ягода имеет много полезных свойств.
У клубники много питательных веществ. Эта ягода низкокалорийна, богата витамином С, антиоксидантами и минералами — такими как калий и марганец.
Почему диетологи рекомендуют употреблять клубнику регулярно, читайте в материале Vogue.
Исследования приписывают этой ягоде много полезных свойств: способствуют выработке коллагена, могут облегчить акне, защитить сердце, регулировать уровень сахара в крови и поддерживать функцию мозга.
Польза клубники
Клубника богата витамином С и природными антиоксидантами. В частности, элаговую кислоту, поддерживающую выработку коллагена, сохраняют кожу здоровой и сияющей в течение длительного времени.
Клубника обладает противовоспалительными свойствами.
Клубника помогает регулировать уровень сахара в крови. Она имеет низкий гликемический индекс и не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови.
Клубника содержит фолиевую кислоту (или витамин B9), которая важна во время беременности.
Клубника содержит калий, помогающий регулировать кровяное давление.
Клубника богата водой (91%)
Клубника низкокалорийная — всего 32 калории на 100 граммов.
Клубника содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, которая полезна полезным бактериям и способствует здоровому пищеварению.
Клубника помогает регулировать уровень «плохого» холестерина.
Кому следует избегать употребления клубники
Аллергия на клубнику довольно распространенным явлением, особенно у детей.
Ягода содержит антинутриенты, подавляющие функцию щитовидной железы. Поэтому его следует избегать людям с проблемами щитовидной железы.
Напомним, ранее мы писали о том, можно ли есть клубнику, если у вас повышен сахар.