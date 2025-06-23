Природный суперфуд: почему стоит есть сейчас много клубники

Клубника. / © pixabay.com

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У клубники много питательных веществ. Эта ягода низкокалорийна, богата витамином С, антиоксидантами и минералами — такими как калий и марганец.

Почему диетологи рекомендуют употреблять клубнику регулярно, читайте в материале Vogue.

Исследования приписывают этой ягоде много полезных свойств: способствуют выработке коллагена, могут облегчить акне, защитить сердце, регулировать уровень сахара в крови и поддерживать функцию мозга.

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Польза клубники

Клубника богата витамином С и природными антиоксидантами. В частности, элаговую кислоту, поддерживающую выработку коллагена, сохраняют кожу здоровой и сияющей в течение длительного времени.

Клубника обладает противовоспалительными свойствами.

Клубника помогает регулировать уровень сахара в крови. Она имеет низкий гликемический индекс и не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови.

Клубника содержит фолиевую кислоту (или витамин B9), которая важна во время беременности.

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Клубника содержит калий, помогающий регулировать кровяное давление.

Клубника богата водой (91%)

Клубника низкокалорийная — всего 32 калории на 100 граммов.

Клубника содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, которая полезна полезным бактериям и способствует здоровому пищеварению.

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Клубника помогает регулировать уровень «плохого» холестерина.

Кому следует избегать употребления клубники

Аллергия на клубнику довольно распространенным явлением, особенно у детей.

Ягода содержит антинутриенты, подавляющие функцию щитовидной железы. Поэтому его следует избегать людям с проблемами щитовидной железы.

Напомним, ранее мы писали о том, можно ли есть клубнику, если у вас повышен сахар.

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