Бикси

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Популярная стрижка с 90-х годов снова возвращается в моду, и это не удивительно, ведь она имеет множество преимуществ, а ее вид остается просто безупречным.

Забудьте о сложных укладках и длинных волосах, по мнению экспертов, в моду возвращается стрижка бикси.

Как выглядит стрижка бикси

Бикси выглядит немного небрежно и непринужденно, словно идеально отросший пикси или рваный боб с мягкими слоями. Это та прическа, к которой хочется прикасаться, поправлять или просто заправлять за уши. Она сочетает четкие линии пикси с мягкостью боба, что делает ее легкой в носке и стилизации.

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Впервые бикси засияла в конце 1990-х и начале 2000-х годов Среди современных звездных поклонниц этой стрижки — актриса Флоренс Пью, а также модели Джордан Данн и Пикси Гелдоф.

В чем разница между стрижками бикси, пикси и боб

Главное отличие бикси от классического боба заключается в ее «рваном» объеме и легкой, преднамеренной халатности в укладке прядей. Бикси имеет более динамичный вид, где отдельные пряди могут выбиваться из общей длины, создавая игривый эффект. Боб обычно отличается более гладкой и плавной линией, без выступающих прядей, что придает прическе аккуратный и сдержанный вид.

Сравнивая бикси с пикси, ключевым отличием является длина. Пикси — это очень короткая стрижка, часто ее называют стрижкой «под мальчика», где волосы преимущественно короткие по всей голове. Бикси имеет длину, более близкую к боб-каре, предлагая оптимальный баланс между короткой и умеренной длиной.

Эта «золотая середина» делает бикси чрезвычайно универсальной. Она позволяет делать разнообразные укладки, экспериментировать с бакенбардами, а также отлично подходит для оформления вьющихся волос.

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Преимущества стрижки бикси

В отличие от пикси, которая очень короткая, и боба, который может быть более консервативным, бикси предлагает идеальную длину для экспериментов. Она подходит для любых форм лица, типов и текстур волос, что делает ее выбором номер один для создания необычных и стильных образов.

По словам известного стилиста Чарли Макьюэна, бикси «короткая, свежая и свободная стрижка. Идеальна на теплое время года, но в то же время не слишком радикальная». Она не выглядит навязчиво модной, а имеет ту же ностальгическую элегантность 1990-х, которая всегда остается актуальной.

Бикси невероятно проста в уходе. Для тонких волос Макьюэн рекомендует использовать пенку или спрей для объема. Если же волосы плотные или вьющиеся, идеальным будет крем для разглаживания.

Сушить бикси лучше с помощью небольшой круглой щетки, немного поднимая волосы у корней и придавая формы кончикам. В заключение, для подчеркивания многослойности стрижки, достаточно нанести немного крема для текстуры. Суть этой прически — в естественности и легкости.

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Бикси

Варианты стилизации бикси

Бикси — это очень гибкая стрижка. Ее можно носить с легкой небрежностью, подчеркивая естественный объем, или сделать более структурной. В зависимости от типа волос и желаемого эффекта, вы можете использовать различные стайлинговые средства, чтобы подчеркнуть его многослойность или придать дополнительный объем.

Бикси с прической назад: смелый и элегантный образ

Для тех, кто стремится экспериментировать со своим образом, бикси с прической назад станет отличным выбором. Эта вариация популярной стрижки придает виду особую стильность и изящество, подчеркивая уверенность в себе. Она идеально подходит девушкам с овальной формой лица, акцентируя внимание на его чертах. Зачесанные назад волосы создают элегантный и одновременно смелый образ, который выделит вас из толпы.

Бикси с прической назад// фото https://www.instagram.com/justindillaha_hair/

Бикси с длинной челкой: оригинальность и выразительность

Стрижка бикси с длинной челкой — это выбор для тех, кто стремится к оригинальности и эффектности. Длинная челка не только делает взгляд выразительным, но и позволяет создать динамический образ. Если вы добавите яркие пряди , они сфокусируют внимание на цветовых переливах, что придаст вашему виду особую яркость. Этот вариант бикси отлично подходит для обладательниц узкого лица или лица в форме сердца, гармонично подчеркивая их черты.

Бикси с длинной челкой// фото:https://www.instagram.com/carmenjayelove/

Удлиненная бикси: объем, легкость и коррекция черт лица

Удлиненная бикси — идеальный выбор, если вы хотите визуально добавить объем волос, сделать образ легким и воздушным. Этот вариант стрижки прекрасно подходит девушкам с круглым лицом или высоким лбом, ведь она способна гармонизировать пропорции.

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Чтобы придать прическе еще больше оригинальности, попробуйте добавить короткую челку неправильной формы. Такой акцент не только визуально продлит лицо, но и искусно подчеркнет его утонченные черты, создавая неповторимый и стильный образ.

Подожженная бикси// фото: https://www.instagram.com/korotkie_pricheski/

Асимметричная бикси: динамика и выразительность для круглого лица

Асимметричная бикси — идеальный выбор для обладательниц круглого лица с небольшими чертами. Эта стрижка мгновенно придает образу динамичности и эффектности, превращая даже самый спокойный вид в нечто яркое и неординарное.

Ассиметричная бикси// фото: https://www.instagram.com/haircutdidi/