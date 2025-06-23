Біксі

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Поупулярна стрижка від 90-х років знову повертається в моду, і це не дивно, адже вона має безліч переваг, а її вигляд залишається просто бездоганним.

Забудьте про складні укладання та довге волосся, на думку експертів, в моду повертається стрижка біксі. Цей гібрид, що поєднує легкість піксі та структурність боба, уже підкорив світ моди, ставши справжнім хітом.

Який вигляд має стрижка біксі

Біксі має трохи недбалий та невимушений вигляд, немов ідеально відросла піксі або рваний боб з м’якими шарами. Це та зачіска, до якої хочеться торкатися, поправляти або просто заправляти за вуха. Вона поєднує чіткі лінії піксі з м’якістю боба, що робить її легкою у носінні та стилізації.

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Вперше біксі засяяла наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років. Серед сучасних зіркових прихильниць цієї стрижки — акторка Флоренс П’ю, а також моделі Джордан Данн та Піксі Гелдоф.

У чому різниця між стрижками біксі, піксі та боб

Головна відмінність біксі від класичного боба полягає у її «рваному» об’ємі та легкій, навмисній недбалості в укладанні пасм. Біксі має більш динамічний вигляд, де окремі пасма можуть вибиватися із загальної довжини, створюючи грайливий ефект. Натомість, боб зазвичай вирізняється більш гладкою та плавною лінією, без пасм, які виступають, що надає зачісці акуратного та стриманого вигляду.

Порівнюючи біксі з піксі, ключовою відмінністю є довжина. Піксі — це дуже коротка стрижка, часто її називають стрижкою «під хлопчика», де волосся переважно коротке по всій голові. Натомість, біксі має довжину, ближчу до боб-каре, пропонуючи оптимальний баланс між короткою та помірною довжиною.

Ця «золота середина» робить біксі надзвичайно універсальною. Вона дозволяє робити різноманітні укладки, експериментувати з бакенбардами, а також чудово підходить для оформлення кучерявого волосся. Завдяки своїй адаптивності, біксі пропонує значно більше варіантів для стильних укладок та фарбування.

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Переваги стрижки біксі

На відміну від піксі, яка є дуже короткою, і боба, який може бути більш консервативним, біксі пропонує ідеальну довжину для експериментів. Вона підходить для будь-яких форм обличчя, типів та текстур волосся, що робить її вибором номер один для створення незвичайних та стильних образів.

За словами відомого стиліста Чарлі Мак’юена, біксі — «коротка, свіжа й вільна стрижка. Ідеальна на теплу пору року, але водночас не надто радикальна». Вона не має нав’язливо модного вигляду, а має ту саму ностальгічну елегантність 1990-х, яка завжди залишається актуальною.

Біксі неймовірно проста у догляді. Для тонкого волосся Мак’юен радить використовувати пінку або спрей для об’єму. Якщо ж волосся щільне або кучеряве, ідеальним буде крем для розгладження.

Сушити біксі найкраще за допомогою невеликої круглої щітки, трохи підіймаючи волосся біля коренів і надаючи форми кінчикам. На завершення, для підкреслення багатошаровості стрижки, достатньо нанести трохи крему для текстури. Суть цієї зачіски — у природності та легкості.

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Біксі

Варіанти стилізації біксі

Біксі — це дуже гнучка стрижка. Її можна носити з легкою недбалістю, підкреслюючи природний об’єм, або ж зробити більш структурною. Залежно від типу волосся та бажаного ефекту ви можете використовувати різні стайлінгові засоби, щоб підкреслити її багатошаровість або надати додаткового об’єму.

Біксі із зачісуванням назад: сміливий та елегантний образ

Для тих, хто прагне експериментувати зі своїм образом, біксі із зачісуванням назад стане чудовим вибором. Ця варіація популярної стрижки надає вигляду особливої стильності та витонченості, підкреслюючи впевненість у собі. Вона ідеально пасує дівчатам з овальною формою обличчя, акцентуючи увагу на його рисах. Зачесане назад волосся створює елегантний та водночас сміливий образ, який виділить вас з натовпу.

Біксі із зачісом назад// фото https://www.instagram.com/justindillaha_hair/

Біксі з довгим чубчиком: оригінальність та виразність

Стрижка біксі з довгим чубчиком — це вибір для тих, хто прагне до оригінальності та ефектності. Довгий чубчик не лише робить погляд виразним, але й дозволяє створити динамічний образ. Якщо ви додасте яскраві пасма, вони сфокусують увагу на колірних переливах, що додасть вашому вигляду особливої яскравості. Цей варіант біксі чудово підходить для власниць вузького обличчя або обличчя у формі серця, гармонійно підкреслюючи їхні риси.

Біксі з довгим чубчиком// фото:https://www.instagram.com/carmenjayelove/

Подовжена біксі: об’єм, легкість та корекція рис обличчя

Подовжена біксі — ідеальний вибір, якщо ви прагнете візуально додати об’єму волоссю, зробити образ легким та повітряним. Цей варіант стрижки чудово пасує дівчатам з круглим обличчям або високим чолом, адже вона здатна гармонізувати пропорції.

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Щоб надати зачісці ще більше оригінальності, спробуйте додати короткий чубчик неправильної форми. Такий акцент не лише візуально подовжить обличчя, але й майстерно підкреслить його витончені риси, створюючи неповторний та стильний образ.

Подожвжена біксі// фото: https://www.instagram.com/korotkie_pricheski/

Асиметрична біксі: динаміка та виразність для круглого обличчя

Асиметрична біксі — ідеальний вибір для власниць круглого обличчя з невеликими рисами. Ця стрижка миттєво додає образу динамічності та ефектності, перетворюючи навіть найспокійніший вигляд на щось яскраве та неординарне. Асиметрія привертає увагу, візуально витягує обличчя та підкреслює його витонченість, створюючи сучасний і стильний образ.

Асиметрична біксі// фото: https://www.instagram.com/haircutdidi/