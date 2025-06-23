Игнат объяснил, почему даже сбитые ракеты вызывают серьезные разрушения

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

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Россияне атаковали Украину «Шахедами» и ракетами в ночь на 23 июня. Более 160 иранских дронов, а также баллистические и крылатые ракеты летели на мирные города и деревни. Больше всего вред нанесли обломки ракет.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

ПВО сбила дроны и ракеты в Киеве

Как рассказал Юрий Игнат, противовоздушная оборона Украины справилась с ракетами, но их многочисленные обломки рухнули на землю. Именно поэтому даже самая четкая работа Сил обороны не обеспечивает население от возникновения пожаров и других последствий таких атак.

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«Эти фрагменты ракет, которые падают на землю и никуда не исчезают. Есть всегда последствия, особенно когда летит такое огромное количество средств воздушного поражения», — отметил он.

Когда Воздушные силы получают предупреждение об угрозе нападения с воздуха, все подразделения, вовлеченные в отражение нападения, находятся в готовности. Игнатий отметил, что военные делают все возможное, чтобы минимизировать последствия.

Со своей стороны, защитники просят граждан быть максимально сдержанными во время российских обстрелов. В частности, это касается высказываний о том, что повреждения наносят ракеты западной ПВО. Роспропаганда может выдать такую информацию, чтобы дискредитировать ВСУ.

Напомним, по пятиэтажке в Шевченковском районе, вероятно, было прямое попадание баллистической ракеты. Здание пробито оружием вплоть до подвала. Там удалось спасти 17 человек, известно о семи погибших и 30 раненых. Дом сейчас находится в аварийном состоянии.

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Все детали о ночной атаке по Киеву и области читайте в материале: Массированная атака по Киеву и области: все, что известно о шокирующих последствиях на данный момент — фото