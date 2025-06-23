В ВСУ проблема с дронами из-за Китая: подробности

Дрон

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Украинские военные сталкиваются с серьезными перебоями в обеспечении фронта дронами. Причиной послужили массовые поставки бракованных комплектующих китайского производства.

Об этом заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире Киев24.

По его словам, некачественные детали, которые поступают в Украину, делают невозможным своевременную сборку и отправку беспилотников на передовую.

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«Есть партия дронов. Одной тысячи хватает нашему подразделению на пять дней эффективной работы на фронте. Но вместо ожидаемой отгрузки — звонок от производителя: „Извините, пришли бракованные комплектующие“, — рассказал Федоренко.

Он подчеркнул, что нет доказательств умышленной диверсии со стороны Китая, но доля бракованных деталей чрезвычайно высока. Ситуацию усугубляют также проблемы с госконтрактами и централизованными закупками, что приводит к критическим задержкам в обеспечении фронта.

Пока фронт получает лишь минимальный объем дронов, необходимый для выполнения боевых задач. Этот ресурс формируется из разных источников: частично — за счет государства, частично — благодаря донатам и поддержке международных партнеров.

Отдельно командир прокомментировал отставание Украины в производстве дронов на оптоволоконном управлении. По его словам, Россия значительно раньше наладила производство таких систем благодаря доступу к китайскому сырью и технологиям. Украина сможет достичь ограниченного паритета с РФ в этом направлении не раньше октября-ноября 2025 года и только на отдельных участках фронта.

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«Мы не сможем обеспечить полный паритет раньше осени. И только в самых критических точках обороны», — уточнил он.

Несмотря на трудности, Федоренко отметил, что и в Украине, и среди партнеров прилагаются максимум усилий по обеспечению ВСУ современными беспилотными системами.

Напомним, фото с работой ПВО или обломками дронов, опубликованные в интернете, могут стать источником разведданных для врага. Даже бортовые номера дронов позволяют противнику точно определить их маршрут и зону поражения.

«Шахеды» получают информацию о месте уничтожения своих аппаратов в реальном времени через соцсети, что позволяет корректировать маршруты атаки во время полета и снижает эффективность противовоздушной обороны.

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