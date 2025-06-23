В ЗСУ проблема з дронами через Китай: подробиці

Дрон

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Українські військові стикаються з серйозними перебоями в забезпеченні фронту дронами. Причиною стали масові поставки бракованих комплектувальних китайського виробництва.

Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко в ефірі Київ24.

За його словами, неякісні деталі, які надходять до України, унеможливлюють своєчасне складання та відправку безпілотників на передову.

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«Є партія дронів. Однієї тисячі вистачає нашому підрозділу на п’ять днів ефективної роботи на фронті. Але замість очікуваної відвантаження — дзвінок від виробника: 'Вибачте, прийшли браковані комплектуючі'», — розповів Федоренко.

Він наголосив, що не має доказів навмисної диверсії з боку Китаю, але частка бракованих деталей надзвичайно висока. Ситуацію ускладнюють також проблеми з держконтрактами та централізованими закупівлями, що призводить до критичних затримок у забезпеченні фронту.

Наразі фронт отримує лише мінімальний обсяг дронів, необхідний для виконання бойових завдань. Цей ресурс формується з різних джерел: частково — за рахунок держави, частково — завдяки донатам та підтримці міжнародних партнерів.

Окремо командир прокоментував відставання України у виробництві дронів на оптоволоконному управлінні. За його словами, Росія значно раніше налагодила виробництво таких систем завдяки доступу до китайської сировини і технологій. Україна зможе досягти обмеженого паритету з РФ у цьому напрямку не раніше жовтня-листопада 2025 року — і лише на окремих ділянках фронту.

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«Ми не зможемо забезпечити повний паритет раніше, ніж восени. І тільки в найбільш критичних точках оборони», — уточнив він.

Попри труднощі, Федоренко зазначив, що і в Україні, і серед партнерів докладаються максимум зусиль для забезпечення ЗСУ сучасними безпілотними системами.

Нагадаємо, фото з роботою ППО або уламками дронів, опубліковані в інтернеті, можуть стати джерелом розвідданих для ворога. Навіть бортові номери дронів дозволяють противнику точно визначити їхній маршрут і зону ураження.

«Шахеди» отримують інформацію про місце знищення своїх апаратів у реальному часі через соцмережі, що дає їм змогу коригувати маршрути атаки під час польоту і знижує ефективність протиповітряної оборони.

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