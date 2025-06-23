Санкції

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Угорщина та Словаччина відмовилися підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Про це розповів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Reuters.

За словами Сійярто, обидві країни заблокували пакет санкцій через плани Європейського Союзу поступово відмовитися від імпорту російських енергоносіїв.

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«Ми зробили це, тому що ЄС хоче заборонити країнам-членам, зокрема Угорщині та Словаччині, купувати дешевий російський природний газ і нафту, як ми робили раніше», — пояснив міністр.

Таким чином Угорщина і Словаччина виступили проти обмежень, які впливають на їхні енергетичні потреби, ставлячи під сумнів єдність Європейського Союзу у питаннях санкцій проти Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська економіка наразі не демонструє ознак повного краху. Хоча цивільний сектор поступово слабшає, військова частина економіки продовжує активно розвиватися.