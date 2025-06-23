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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Дві країни ЄС заблокували пакет санкцій проти Росії

Дві країни країна не підтримують санкції, які обмежують імпорт дешевих російських енергоносіїв.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Санкції

Санкції

Угорщина та Словаччина відмовилися підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Про це розповів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Reuters.

За словами Сійярто, обидві країни заблокували пакет санкцій через плани Європейського Союзу поступово відмовитися від імпорту російських енергоносіїв.

«Ми зробили це, тому що ЄС хоче заборонити країнам-членам, зокрема Угорщині та Словаччині, купувати дешевий російський природний газ і нафту, як ми робили раніше», — пояснив міністр.

Таким чином Угорщина і Словаччина виступили проти обмежень, які впливають на їхні енергетичні потреби, ставлячи під сумнів єдність Європейського Союзу у питаннях санкцій проти Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська економіка наразі не демонструє ознак повного краху. Хоча цивільний сектор поступово слабшає, військова частина економіки продовжує активно розвиватися.

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