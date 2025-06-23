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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Две страны ЕС заблокировали пакет санкций против России

Две страны страна страна не поддерживают санкции, которые ограничивают импорт дешевых российских энергоносителей.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Санкции

Санкции

Венгрия и Словакия отказались поддерживать 18-й пакет санкций ЕС против России.

Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

По словам Сийярто, обе страны заблокировали пакет санкций из-за планов Европейского Союза постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей.

«Мы сделали это, потому что ЕС хочет запретить странам-членам, в частности Венгрии и Словакии, покупать дешевый российский природный газ и нефть, как мы делали раньше», — пояснил министр.

Таким образом Венгрия и Словакия выступили против ограничений, которые влияют на их энергетические потребности, ставя под сомнение единство Европейского Союза в вопросах санкций против России.

Напомним, ранее мы писали о том, что российская экономика пока не демонстрирует признаков полного краха. Хотя гражданский сектор постепенно ослабевает, военная часть экономики продолжает активно развиваться.

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