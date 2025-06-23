Виктор Орбан / © Associated Press

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Венгрия хочет предотвратить реализацию плана Европейского союза по запрету импорта российских энергоносителей до 2027 года. У премьера Виктора Орбана есть аргумент — цены растут на фоне авиаударов США по территории Ирана и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом пишет издание Reuters.

«В своей политике цен на энергоносители они (европейцы — ред.) хотят навредить россиянам и тем самым помочь Украине, но Венгрия занимает противоположную позицию», — сказал он.

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Орбан заявил, что план состоит в прекращении закупок газа и нефти у России.

«Это серьезная угроза. Поэтому мы должны в Брюсселе упразднить правила и запреты на российскую энергию. У нас и так достаточно проблем из-за негативного влияния ирано-израильской войны на цены», — добавил Орбан.

Напомним, Европейская комиссия предлагает постепенный план отказа от российских нефти и газа, в том числе сжиженного, до конца 2027 года.

Также ЕС планирует запретить долгосрочные контракты на услуги LNG-терминалов для клиентов из России или контролируемых российскими компаниями предприятий. Это обеспечит переориентацию мощностей терминалов на альтернативных поставщиков, что в конечном счете повысит устойчивость энергетических рынков.

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Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен сообщил, что даже при условии голосования «против» от Словакии и Венгрии, эти страны будут обязаны выполнять регламент, если большинство стран ЕС его примут.

«Ни одна страна не сможет наложить вето. Все страны будут выполнять это, а если они этого не сделают, это будет иметь правовые последствия, как и любое другое законодательство в Европейском Союзе», — отметил он.

Также еврокомиссар Йоргенсен отметил, что этот регламент не будет санкциями против российских энергоносителей, а именно запретом.

Напомним также, что в одном из интервью Орбан сделал возмутительное заявление о переговорах по Украине без Украины. Мол, нужно соглашение между россиянами и американцами, потому что «украинцы не смогут договориться с россиянами».

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