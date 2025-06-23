Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Угорщина хоче запобігти реалізації плану Європейського союзу щодо заборони імпорту російських енергоносіїв до 2027 року. Прем’єр Віктор Орбан має аргумент — ціни зростають на тлі авіаударів США по території Ірану та ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише видання Reuters.

«У своїй політиці цін на енергоносії вони (європейці — ред.) хочуть нашкодити росіянам і тим самим допомогти Україні, але Угорщина займає протилежну позицію», — сказав він.

Реклама

Орбан заявив, що план полягає у припиненні закупівель газу і нафти у Росії.

«Це серйозна загроза. Тому ми повинні в Брюсселі скасувати правила і заборони на російську енергію. У нас і без того достатньо проблем через негативний вплив ірансько-ізраїльської війни на ціни», — додав Орбан.

Нагадаємо, Європейська комісія пропонує поступовий план відмови від російських нафти та газу, зокрема скрапленого, до кінця 2027 року. Угорщина та Словаччина обіцяли блокувати санкції ЄС проти Росії, якщо Євросоюз запроваджуватиме санкції проти російських енергоносіїв.

Також ЄС планує заборонити довгострокові контракти на послуги LNG-терміналів для клієнтів з Росії або підприємств, що контролюються російськими компаніями. Це забезпечить переорієнтацію потужностей терміналів на альтернативних постачальників, що в кінцевому підсумку підвищить стійкість енергетичних ринків.

Реклама

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен повідомив, що навіть за умови голосування «проти» від Словаччини та Угорщини, ці країни будуть зобов’язані виконувати регламент, якщо більшість країн ЄС його ухвалять.

«Жодна країна не зможе накласти вето. Всі країні будуть виконувати це, а якщо вони цього не зроблять, то це матиме правові наслідки, як і будь-яке інше законодавство в Європейському Союзі», — зауважив він.

Також єврокомісар Йоргенсен зауважив, що цей регламент не буде санкціями проти російських енергоносіїв, а саме забороною.

Нагадаємо також, що в одному з інтерв’ю Орбан зробив обурливу заяву про переговори щодо України без України. Мовляв, потрібна угода між росіянами та американцями, бо «українці не зможуть домовитися з росіянами».

Реклама