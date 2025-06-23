РФ випустила по Україні понад 360 повітряних цілей: яке місто прийняло удар

У столиці лунали вибухи / © Associated Press

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У ніч проти 23 червня росіяни влаштували потужну атаку по Україні. Основний напрямок удару — Київ.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

За даними відомства, противник атакував 368 засобами повітряного нападу:

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352 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф (до 160 із них — «Шахеди»)

11 балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» із районів Таганрога та Брянська область

5 крилатими ракетами «Іскандер-К» із району Курська

Основний напрямок удару — місто Київ. За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 — локаційно втрачені:

146 ворожих БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ

7 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23» — збито, ще 3 — локаційно втрачені

5 крилатих ракет «Іскандер-К» збито

«Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Києві, за останніми даними, загинуло шестеро осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають.