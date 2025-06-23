Тариф на газ в Україні: стала відома ціна від 1 вересня

Приватні клієнти купуватимуть газ за ціною 7,96 грн за кубометр / © УНІАН

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У компанії «Нафтогаз України» ухвалили рішення зберегти основний тарифний річний план «Фіксований» на колишньому рівні ще на один рік — до кінця квітня 2026 року.

Про це йдеться в рішенні компанії «Нафтогаз України» щодо річних тарифів.

У зв’язку з цим, від вересня приватні клієнти купуватимуть газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Водночас річні тарифи у решти постачальників коливатимуться від 7,79 до 9,99 грн за 1 куб. м.

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«ГК „Нафтогаз України“ продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр. Така ціна буде актуальною ще рік», — йдеться в повідомленні.

Таке рішення ухвалили з урахуванням чинного мораторію на заморожування тарифів на основні комунальні послуги — заборони, введеної окремим законом влітку 2022 року. Річний тарифний план подовжили вже вчетверте від початку повномасштабної війни.

Раніше повідомлялося, що атаки РФ спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу. Ціни на газ на європейському ринку продовжують знижуватись, і ця тенденція вже другий місяць поспіль відчутна й в Україні.