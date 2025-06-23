Тариф на газ в Украине: стала известна цена с 1 сентября

Частные клиенты будут покупать газ по цене 7,96 грн за кубометр / © УНІАН

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В компании «Нафтогаз Украины» приняли решение сохранить основной тарифный годовой план «Фиксованный» на прежнем уровне еще на один год — до конца апреля 2026 года.

Об этом говорится в решении компании «Нафтогаз Украины» по годовым тарифам.

В связи с этим с сентября частные клиенты будут покупать газ по цене 7,96 грн за кубометр. В то же время, годовые тарифы у остальных поставщиков будут колебаться от 7,79 до 9,99 грн за 1 куб. м.

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«ГК „Нафтогаз Украины“ продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр. Такая цена будет актуальна еще год», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято с учетом действующего моратория на замораживание тарифов на основные коммунальные услуги — запрет, введенный отдельным законом летом 2022 года. Годовой тарифный план продлили уже в четвертый раз с начала полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что атаки РФ повлекли за собой разрушение газовой инфраструктуры, что уже привело к сокращению добычи газа. Цены на газ на европейском рынке продолжают снижаться, и эта тенденция уже второй месяц подряд ощутима и в Украине.